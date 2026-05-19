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El aviso vecinal en Mérida para que la poda no vuelva a quedarse bloqueada por coches mal aparcados

La Asociación de Vecinos Nueva Ciudad pide dejar libre este miércoles la zona señalizada de la avenida de las Américas tras suspenderse la actuación prevista este martes

Cartel colocado en la avenida de las Américas para avisar de los trabajos de poda y pedir que no se estacionen vehículos en la zona señalizada.

Cartel colocado en la avenida de las Américas para avisar de los trabajos de poda y pedir que no se estacionen vehículos en la zona señalizada. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Asociación de Vecinos Nueva Ciudad ha pedido a los residentes de la avenida de las Américas que este miércoles, 20 de mayo, no estacionen sus vehículos en las zonas señalizadas donde está previsto realizar trabajos de poda.

No se han respetado las señales

El colectivo vecinal ha explicado que las labores no han podido llevarse a cabo este martes porque no se han respetado las señales colocadas para advertir de la intervención. "Pedimos por favor a los vecinos en la avenida de las Américas que mañana no estacionen sus vehículos donde se va a proceder a realizar trabajos de poda", ha señalado la asociación.

Noticias relacionadas y más

Colaboración ciudadana

Desde Nueva Ciudad han apelado a la colaboración ciudadana para evitar nuevos retrasos y facilitar que los trabajos puedan desarrollarse con normalidad. "Vamos a sumar entre todas y todos", ha añadido en sus redes sociales, que ha agradecido de antemano la ayuda de los vecinos afectados.

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