Rodrigo Olmedo, el joven de Mérida que ha deslumbrado a Audi con una historia de mayores y petanca

El emeritense Rodrigo Olmedo ha sido elegido ganador de la sexta edición de Audi Future Stories con el guion "El Triplete", una historia que mezcla amistad, duelo, humor y emoción en torno al universo de la petanca. El certamen, impulsado por Audi España, ha vuelto a situarse como una plataforma de referencia para jóvenes creadores del cine y la comunicación audiovisual.

El proyecto permitirá a Olmedo convertir su guion en un cortometraje profesional, que se rodará este verano en Barcelona y que codirigirá junto al cineasta Kike Maíllo. La pieza contará además con la participación de un actor español de reconocido prestigio, cuyo nombre se desvelará durante el rodaje, y con la aparición del Audi Q3 Sportback e-hybrid.

Antonio y Marino

"El Triplete" cuenta la historia de Antonio, de 75 años, y Marino, de 78, dos ancianos que viven en una residencia y que acaban de perder a Ezequiel, su inseparable amigo y tercer integrante del equipo de petanca. Los tres soñaban con ganar el torneo que les daría el ansiado triplete, pero la muerte de Ezequiel parece dejar ese último intento de gloria en el aire.

La trama da un giro cuando Antonio y Marino descubren que las cenizas de su amigo acabarán en un cenicero común. A partir de ahí, deciden robar la urna y el coche del director de la residencia para emprender una última aventura juntos y pelear por una victoria que ya no pertenece solo al marcador, sino también a la memoria compartida.

El jurado ha valorado la originalidad, solidez narrativa y potencial cinematográfico del guion. En la elección han participado figuras destacadas del sector como Kike Maíllo, la directora María Ripoll, el director del Festival de Cine de San Sebastián José Luis Rebordinos, el cofundador y director editorial y de desarrollo de Filmin Jaume Ripoll, y el director de Audi España, Alberto Teichman.

Nacido en Mérida en 1995, Rodrigo Olmedo es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas y ha trabajado en los últimos años como creativo y redactor en distintas agencias de publicidad en Madrid. Su pasión por el cine le llevó a dar un giro a su trayectoria profesional y a especializarse en Guion, Dirección y Producción Cinematográfica en el Centro de Formación Davante.

La sociedad desplaza a sus mayores

Kike Maíllo ha destacado que el guion elegido aborda con sensibilidad la forma en la que la sociedad desplaza a sus mayores hacia los márgenes. El director ha subrayado que el relato combina ternura y humor, y ha defendido que iniciativas como Audi Future Stories ofrecen algo fundamental: visibilidad para que una idea no se quede encerrada en un cajón.

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La sexta edición del certamen ha contado con un nivel especialmente alto y con finalistas como "Figu", de Violeta Louzan; "Corriente Abajo", de Sara Giró; "Hamburguesitas", de Júlia Navarro; y "Salida 42", de Júlia Ruiz. Con este premio, Rodrigo Olmedo da un paso decisivo en su carrera audiovisual y lleva el nombre de Mérida a una de las plataformas nacionales más importantes para el talento emergente.