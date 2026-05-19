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Mérida declara Emerita Lvdica territorio hostil para las agresiones sexuales

Ambiente durante Emerita Lvdica, en el Templo de Diana de Mérida.

Ambiente durante Emerita Lvdica, en el Templo de Diana de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y prevención frente a las agresiones sexistas durante la XVI edición de Emerita Lvdica, con el objetivo de promover espacios festivos y de ocio seguros para todas las mujeres.

La delegada de Igualdad y de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes la iniciativa, con la que el Consistorio emeritense ha reforzado, según ha señalado, su compromiso institucional con la "tolerancia cero frente a las violencias sexuales".

Punto Violeta en el Templo de Diana

Dentro de la campaña, los días 20, 22 y 23 de mayo se instalará un Punto Violeta en el Templo de Diana, en horario de 19.00 a 22.00 horas. En este espacio se ofrecerá material divulgativo y mensajes de sensibilización dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a las personas asistentes al evento y a los establecimientos colaboradores de la fiesta.

Cartel de la campaña municipal contra las agresiones sexistas durante Emerita Lvdica.

Cartel de la campaña municipal contra las agresiones sexistas durante Emerita Lvdica. / El Periódico Extremadura

Aragoneses ha subrayado que la campaña pondrá el foco en "la protección y el apoyo a las víctimas", así como en la implicación activa de las personas que puedan presenciar situaciones de violencia sexual o acoso. La intención, ha explicado, es promover mensajes de responsabilidad colectiva, prevención y actuación segura.

Carteles, radio y difusión digital

Entre las acciones previstas, la delegada ha destacado la distribución de carteles informativos dirigidos a establecimientos de hostelería y ocio de la ciudad. Estos materiales incluirán mensajes diferenciados para mujeres y hombres, orientados a prevenir agresiones sexuales y a favorecer espacios seguros durante la celebración.

La campaña contará también con cuñas de radio centradas en la sensibilización social, el apoyo a las víctimas y la importancia de intervenir de forma segura ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual.

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Además, la imagen de la campaña se adaptará a formatos digitales para su difusión en la web municipal y en los canales sociales del consorcio, con el fin de facilitar el alcance de los mensajes preventivos durante los días de Emerita Lvdica.

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