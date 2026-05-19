Mérida declara Emerita Lvdica territorio hostil para las agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y prevención frente a las agresiones sexistas durante la XVI edición de Emerita Lvdica, con el objetivo de promover espacios festivos y de ocio seguros para todas las mujeres.

La delegada de Igualdad y de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado este lunes la iniciativa, con la que el Consistorio emeritense ha reforzado, según ha señalado, su compromiso institucional con la "tolerancia cero frente a las violencias sexuales".

Punto Violeta en el Templo de Diana

Dentro de la campaña, los días 20, 22 y 23 de mayo se instalará un Punto Violeta en el Templo de Diana, en horario de 19.00 a 22.00 horas. En este espacio se ofrecerá material divulgativo y mensajes de sensibilización dirigidos tanto a la ciudadanía en general como a las personas asistentes al evento y a los establecimientos colaboradores de la fiesta.

Cartel de la campaña municipal contra las agresiones sexistas durante Emerita Lvdica. / El Periódico Extremadura

Aragoneses ha subrayado que la campaña pondrá el foco en "la protección y el apoyo a las víctimas", así como en la implicación activa de las personas que puedan presenciar situaciones de violencia sexual o acoso. La intención, ha explicado, es promover mensajes de responsabilidad colectiva, prevención y actuación segura.

Carteles, radio y difusión digital

Entre las acciones previstas, la delegada ha destacado la distribución de carteles informativos dirigidos a establecimientos de hostelería y ocio de la ciudad. Estos materiales incluirán mensajes diferenciados para mujeres y hombres, orientados a prevenir agresiones sexuales y a favorecer espacios seguros durante la celebración.

La campaña contará también con cuñas de radio centradas en la sensibilización social, el apoyo a las víctimas y la importancia de intervenir de forma segura ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual.

Además, la imagen de la campaña se adaptará a formatos digitales para su difusión en la web municipal y en los canales sociales del consorcio, con el fin de facilitar el alcance de los mensajes preventivos durante los días de Emerita Lvdica.