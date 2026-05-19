Cultura
Mérida celebra el 29 de mayo el II Festival Mucha Música Muchacha
El Acueducto de los Milagros acogerá las actuaciones de Selene Cidoncha, Carrera Blanca, Ketekalles y De Pueblo Chico
El Acueducto de los Milagros será el escenario el próximo 29 de mayo del II Festival Mucha Música Muchacha, una cita organizada por el Ayuntamiento de Mérida con la colaboración de la Diputación de Badajoz y vinculada a la salud integral de las mujeres.
Música con mirada social
El festival comenzará a las 19.00 horas y reunirá en Mérida a cuatro propuestas musicales con presencia femenina y letras de contenido social. La programación incluye a la cantautora emeritense Selene Cidoncha, el grupo Carrera Blanca, la banda Ketekalles y el dúo De Pueblo Chico.
La delegada de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Ana Aragoneses, ha presentado este martes la segunda edición junto a la diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la institución provincial, y producido por @culturaenmistacones.
Una cita ligada al 28 de mayo
Aragoneses ha señalado que Mucha Música Muchacha "nace desde el convencimiento de que la cultura también es salud, bienestar y comunidad". La propuesta se enmarca en la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, desde una visión que incorpora la dimensión física, emocional, social y cultural.
La delegada ha defendido que participar en la cultura, compartir espacios seguros y sentirse representadas contribuye al bienestar y fortalece las redes de apoyo entre mujeres. También ha destacado que el festival pretende visibilizar el talento de las mujeres artistas y generar un espacio abierto a toda la ciudadanía.
La Diputación de Badajoz colabora en la iniciativa mediante una subvención nominativa de 17.000 euros. Aragoneses ha afirmado que invertir en igualdad, cultura y bienestar comunitario es invertir "en una ciudad mejor".
Cuatro actuaciones en el Acueducto
La encargada de abrir el festival será Selene Cidoncha, cantautora y compositora emeritense con una propuesta cercana al pop y la canción de autor. También actuará Carrera Blanca, formación madrileña de pop-punk y tontipop con letras costumbristas, feministas y satíricas.
El cartel se completa con Ketekalles, banda nacida en Barcelona en 2016 que mezcla rap, rock, rumba, flamenco, hip-hop y música urbana con letras vinculadas al feminismo, la identidad y la lucha social. El cierre correrá a cargo de De Pueblo Chico, dúo debutante que combina electrónica y sonido orgánico.
Lourdes Linares ha subrayado la importancia de incluir mujeres referentes en todos los ámbitos y ha señalado que la música también forma parte del bienestar emocional necesario para la salud integral de las mujeres.
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