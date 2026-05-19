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Fiesta recreacionista

Los Playmobil se visten de romanos en Mérida para promocionar Emerita Lvdica

El emeritense César Calvo entrega al ayuntamiento varias imágenes artísticas que recrean escenas de la Antigua Roma en espacios patrimoniales de la ciudad

Detalle de una figura romana de Playmobil con el emblema de Emerita Lvdica.

Detalle de una figura romana de Playmobil con el emblema de Emerita Lvdica. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Las legiones, los patricios y la antigua Mérida romana también caben en el mundo de Playmobil. El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, ha recibido esta mañana unas láminas artísticas creadas por el emeritense César Calvo con motivo de Emerita Lvdica.

Las imágenes recrean escenas inspiradas en Augusta Emerita y en algunos de los principales espacios patrimoniales de la ciudad. La propuesta une juego, divulgación histórica y promoción turística para acercar la fiesta romana a familias, escolares y visitantes desde un lenguaje visual cercano y reconocible.

Según ha explicado el ayuntamiento, las láminas pasarán a formar parte del material promocional y divulgativo vinculado a Emerita Lvdica, una cita que cada año transforma las calles de la capital extremeña en un gran escenario romano.

El delegado de Turismo, Felipe González, y el emeritense César Calvo muestran las láminas artísticas inspiradas en Emerita Lvdica.

El delegado de Turismo, Felipe González, y el emeritense César Calvo muestran las láminas artísticas inspiradas en Emerita Lvdica. / Ayuntamiento de Mérida

Creatividad local y patrimonio

Felipe González ha agradecido "el cariño y la implicación que muchos emeritenses muestran con Emerita Lvdica, aportando iniciativas originales y creativas que contribuyen a engrandecer una fiesta que ya es una referencia nacional en la recreación histórica".

El delegado de Turismo también ha destacado "el talento y la dedicación de César Calvo, que ha sabido unir creatividad, patrimonio y divulgación histórica a través de unas imágenes muy especiales y atractivas".

La iniciativa refuerza la participación ciudadana que rodea a Emerita Lvdica, una celebración que no solo se apoya en la programación institucional, sino también en la implicación de vecinos, colectivos y aficionados a la recreación histórica.

Varias de las láminas protagonizadas por figuras de Playmobil y ambientadas en la Mérida romana.

Varias de las láminas protagonizadas por figuras de Playmobil y ambientadas en la Mérida romana. / Ayuntamiento de Mérida

"Desde el cariño a Mérida"

Por su parte, César Calvo ha explicado que estas láminas nacen "desde el cariño a Mérida y a Emerita Lvdica". El autor ha señalado que su objetivo es "seguir promocionando la ciudad y su patrimonio de una forma diferente y cercana para todos los públicos".

Las escenas buscan acercar el legado romano emeritense a través de un formato popular, amable y muy reconocible. Con figuras de Playmobil, Calvo recrea personajes y ambientes vinculados al pasado romano sin perder la conexión con los monumentos que identifican a Mérida dentro y fuera de Extremadura.

Noticias relacionadas y más

El consistorio de la capital extremeña incorporará estas láminas al material de promoción de la fiesta romana, que este año volverá a situar a la ciudad como uno de los grandes referentes de la recreación histórica y cultural.

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