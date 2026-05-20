Todas las actividades para disfrutar como un romano este miércoles en Mérida con Emerita Lvdica

Cada mes de mayo, la capital extremeña se transforma en un auténtico hervidero de túnicas, estandartes, ritos antiguos y vida en la calle. Emerita Lvdica vuelve a tomar este miércoles, 20 de mayo, algunos de los espacios monumentales más reconocibles de Mérida con una jornada que enlaza mercados romanos, recreaciones históricas, recorridos ceremoniales y actos institucionales y religiosos. La actividad comenzará por la tarde y se prolongará hasta la noche, con el templo de Diana como uno de los grandes puntos de encuentro.

La programación arrancará a las 18.00 horas con la apertura de los mercados romanos, que permanecerán activos hasta las 23.00 horas en el templo de Diana, el arco de Trajano y Graciano. Estos espacios volverán a convertirse en escenarios de ambientación romana, dentro de una cita que cada año invita a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad desde la memoria de la antigua Augusta Emerita.

Del rito funerario al recorrido del fuego

La primera recreación de la tarde llegará a las 19.30 horas en la Casa del Mitreo, donde se representará ‘Mors Inmatura. El último rito para una vida no vivida’. La propuesta se adentra en el ceremonial funerario romano y en los ritos vinculados a la muerte, uno de los elementos que forman parte del programa histórico y divulgativo de Emerita Lvdica.

Una hora después, a las 20.30 horas, comenzará el Recorrido del Fuego en Avgvsta Emerita, una de las citas más visuales de la jornada. El itinerario partirá del puente romano y continuará por la plaza de España, Félix Valverde Lillo, Trajano, la plaza de la Constitución, San Francisco, Berzocana y el templo de Diana. El fuego, como símbolo ceremonial, guiará así un recorrido por el centro de la ciudad antes de desembocar en uno de los principales escenarios de la noche.

El templo de Diana, centro de la programación nocturna

El templo de Diana concentrará buena parte de los actos centrales. A las 21.30 horas acogerá el acto inaugural y la entrega de los premios Sentia Amarantis, junto con los reconocimientos de decoración y los premios Agripa. Será uno de los momentos principales de la jornada, con el monumento romano como telón de fondo de una programación que combina recreación histórica, participación ciudadana y puesta en valor del patrimonio emeritense.

La actividad continuará en el mismo enclave a las 22.00 horas con un acto inclusivo de imposición de toga y báculo, una propuesta pensada para reforzar el carácter participativo de la fiesta. Media hora más tarde, a las 22.30 horas, el templo de Diana será también escenario de un acto religioso de agradecimiento a los dioses, dentro de la recreación de las ceremonias y símbolos del mundo clásico.

Teatro, memoria y cierre ceremonial

La noche se completará con varias propuestas simultáneas. A las 22.30 horas, el Pórtico del Foro acogerá ‘La hetaira Dafne’, una representación a cargo de Ana Trinidad que incorporará una nueva mirada escénica al programa de la jornada.

También a las 22.30 horas se desarrollará el recorrido funeral celtíbero, que partirá desde la loba capitolina hasta el descendedero del puente romano. Con esta última cita, Emerita Lvdica cerrará una tarde y noche marcadas por los ritos, el fuego, la memoria funeraria y la ocupación simbólica de algunos de los lugares más emblemáticos de Mérida.