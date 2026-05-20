Alertan de la presencia de carteristas en el centro de Mérida durante Emerita Lvdica

La gran afluencia de público que estos días acompañará a Emerita Lvdica en Mérida ha llevado a reforzar los mensajes de prudencia entre quienes participan en la fiesta. Varias personas han alertado a este periódico de la presencia de carteristas en el centro, coincidiendo con una celebración que llena calles, mercados y espacios de ocio de vecinos y visitantes. En este contexto, las aglomeraciones, el ambiente festivo y recreacionista, el consumo de bebida en la vía pública y los desplazamientos entre actividades pueden facilitar los robos al descuido si no se mantienen controladas las pertenencias.

Gran afluencia de público durante una edición anterior de Emerita Lvdica en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Recomendaciones

La principal recomendación para quienes acudan al mercadillo y a las distintas actividades pasa por llevar los bolsos bien cerrados y siempre hacia adelante, nunca colgados a la espalda ni abiertos en un lateral. También se aconseja mantener vigiladas mochilas, riñoneras, móviles y bolsas pequeñas, evitar dejar objetos personales sobre mostradores, barras o mesas, y no llevar encima grandes cantidades de dinero. Son medidas sencillas, pero muy útiles en sitios con muchas personas concentradas, donde un empujón, una distracción o una parada breve pueden bastar para que se produzca un hurto.

Vehículo de la Policía Nacional en el centro de Mérida. / Alberto Manzano

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La advertencia se extiende también a los hombres, a quienes se les sugiere no guardar la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Además, se recomienda no permitir que nadie se acerque por la espalda a muy corta distancia, sobre todo en momentos de atasco de público o durante los espectáculos. En caso de ver a alguien robando o actuando de forma sospechosa, se pide avisar rápidamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan intervenir cuanto antes.