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Seguridad ciudadana

Alertan de la presencia de carteristas en el centro de Mérida durante Emerita Lvdica

Varias personas han trasladado a este diario intentos de hurto en zonas concurridas de la ciudad, por lo que se recomienda extremar la vigilancia con bolsos, carteras y móviles

Gran afluencia de público durante una edición anterior de Emerita Lvdica en Mérida.

Gran afluencia de público durante una edición anterior de Emerita Lvdica en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La gran afluencia de público que estos días acompañará a Emerita Lvdica en Mérida ha llevado a reforzar los mensajes de prudencia entre quienes participan en la fiesta. Varias personas han alertado a este periódico de la presencia de carteristas en el centro, coincidiendo con una celebración que llena calles, mercados y espacios de ocio de vecinos y visitantes. En este contexto, las aglomeraciones, el ambiente festivo y recreacionista, el consumo de bebida en la vía pública y los desplazamientos entre actividades pueden facilitar los robos al descuido si no se mantienen controladas las pertenencias.

Gran afluencia de público durante una edición anterior de Emerita Lvdica en Mérida.

Gran afluencia de público durante una edición anterior de Emerita Lvdica en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Recomendaciones

La principal recomendación para quienes acudan al mercadillo y a las distintas actividades pasa por llevar los bolsos bien cerrados y siempre hacia adelante, nunca colgados a la espalda ni abiertos en un lateral. También se aconseja mantener vigiladas mochilas, riñoneras, móviles y bolsas pequeñas, evitar dejar objetos personales sobre mostradores, barras o mesas, y no llevar encima grandes cantidades de dinero. Son medidas sencillas, pero muy útiles en sitios con muchas personas concentradas, donde un empujón, una distracción o una parada breve pueden bastar para que se produzca un hurto.

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Vehículo de la Policía Nacional en el centro de Mérida.

Vehículo de la Policía Nacional en el centro de Mérida. / Alberto Manzano

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La advertencia se extiende también a los hombres, a quienes se les sugiere no guardar la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Además, se recomienda no permitir que nadie se acerque por la espalda a muy corta distancia, sobre todo en momentos de atasco de público o durante los espectáculos. En caso de ver a alguien robando o actuando de forma sospechosa, se pide avisar rápidamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan intervenir cuanto antes.

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