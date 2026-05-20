El detalle que se lleva todas las miradas en Mérida por Emerita Lvdica

El entorno del Arco de Trajano ya respira Emerita Lvdica. Las macetas, las plantas y los primeros elementos del mercado artesano que se instalará en esta zona de la capital extremeña han llamado mucho la atención de los viandantes en el arranque de una de las semanas con más movimiento en el centro histórico de Mérida.

La estampa forma parte de la transformación que vive estos días la ciudad, en la que calles, plazas y espacios monumentales recuperan la ambientación de la antigua Augusta Emerita. El tradicional mercado romano vuelve a situar al Arco de Trajano como uno de los puntos de paso más fotografiados y transitados de la fiesta, con una puesta en escena que busca acompañar la actividad comercial y recreacionista.

En esa imagen inicial de Emerita Lvdica 2026, el verde de las plantas y la decoración del mercado aportan un primer golpe visual a una zona sensible por su valor patrimonial y por el volumen de público que suele concentrar durante la celebración. La previsión es que el movimiento aumente conforme avance la programación y se intensifiquen las actividades en el centro.

Limpieza diaria en la zona centro

Con ese escenario, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación municipal de Limpieza, pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la XVI edición de Emerita Lvdica. El objetivo, según el consistorio, es mantener en las mejores condiciones las zonas de mayor afluencia de público durante estos días festivos.

Macetas y plantas decoran el entorno del Arco de Trajano para Emerita Lvdica. / Alberto Manzano

El operativo contempla la limpieza diaria de la zona centro y un refuerzo especial del servicio de vaciado de papeleras. Además, se instalarán papeleras de cartón en distintos puntos del centro para facilitar el depósito de residuos por parte de vecinos, vecinas y visitantes.

La medida busca evitar que la acumulación de residuos desdibuje la imagen de una fiesta que combina patrimonio, recreación histórica, turismo y comercio local. En Mérida, donde buena parte de la programación se desarrolla en enclaves monumentales o en calles próximas a ellos, la limpieza urbana se convierte también en una forma de proteger el entorno.

Contenedores fijos hasta el 25 de mayo

Otra de las medidas previstas afecta a los contenedores de "quita y pon" ubicados en el centro. Estos permanecerán fijos desde el 19 hasta el 25 de mayo para favorecer el correcto depósito de basuras durante toda la celebración y facilitar la gestión de residuos en los días de mayor presencia de público.

Estos contenedores serán objeto también de limpieza y lavado diario, según ha informado el ayuntamiento. El dispositivo incluye igualmente el barrido mecánico diario en las zonas donde se desarrollen actividades y eventos, así como el fregado mecánico diario de las calles del centro para eliminar manchas y malos olores.

Aseos portátiles instalados en Mérida con motivo de Emerita Lvdica. / Ayuntamiento de Mérida

A partir del 20 de mayo se incrementará además el servicio de limpieza con la incorporación de tres operarios más en turno de tarde. Este refuerzo se centrará especialmente en la zona centro, donde se concentra buena parte del ambiente de Emerita Lvdica y donde la ocupación del espacio público exige una respuesta más continuada.

Baldeo, aseos portátiles y llamada al civismo

El consistorio de la capital extremeña también aumentará el servicio de baldeo mediante dos camiones cisterna que actuarán con productos desinfectantes y odorizantes en distintos puntos de la ciudad. La actuación se suma al resto de tareas de limpieza ordinaria y extraordinaria previstas para acompañar la celebración.

Además, se instalarán aseos portátiles en las zonas de mayor concentración de personas. Los puntos previstos son Paseo de Roma, Plaza de Santa María y calle Juan Dávalos Altamirano, tres enclaves vinculados al tránsito de público durante las jornadas centrales de la fiesta.

Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad y disfrutar de Emerita Lvdica desde el respeto al patrimonio y al entorno urbano. La imagen del Arco de Trajano engalanado, con el mercado romano a punto de arrancar y las plantas captando la atención de quienes pasean por la zona, marca el inicio visible de una semana en la que Mérida vuelve a mirar a Roma sin perder de vista el cuidado de sus calles.