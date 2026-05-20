Emerita Lvdica impulsa la hostelería de Mérida con dos horas extra de cierre para los locales

El Ayuntamiento de Mérida ha autorizado la ampliación en dos horas del horario de cierre de los establecimientos hosteleros de la ciudad durante los días 20, 22 y 23 de mayo con motivo de la celebración de la XVI edición de Emerita Lvdica, una de las citas culturales y turísticas más importantes del calendario emeritense.

La medida permitirá que todos aquellos establecimientos que cuenten con la correspondiente autorización administrativa en vigor puedan acogerse a esta ampliación excepcional de horarios durante las jornadas de mayor actividad del festival. Desde el consistorio se subraya que esta decisión tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la actividad económica y hostelera, al tiempo que facilitará que emeritenses y visitantes disfruten plenamente de la intensa programación cultural, recreacionista y de ocio prevista durante la semana romana.

El Ayuntamiento considera que la celebración de Emerita Lvdica supone un importante impulso para la economía local, especialmente para sectores como la hostelería, el comercio y el turismo. Por ello, esta ampliación horaria forma parte del dispositivo especial organizado para garantizar el correcto desarrollo del evento, reforzando además los servicios municipales y la coordinación con los distintos sectores implicados.

Más de 175 actividades

La XVI edición de Emerita Lvdica, que se celebra del 18 al 24 de mayo, volverá a transformar la capital extremeña en la antigua Augusta Emerita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante toda la semana, las calles y monumentos de la ciudad acogerán recreaciones históricas, ceremonias, espectáculos y actividades que permiten revivir el mundo romano con el máximo rigor histórico.

El festival contará este año con más de 175 actividades repartidas por diferentes espacios monumentales de la ciudad, consolidándose como uno de los mayores eventos de recreación histórica de España. En la pasada edición se superaron los 150.000 asistentes, una cifra que el Ayuntamiento espera volver a alcanzar en 2026.

Entre las actividades más destacadas volverán a celebrarse las luchas de gladiadores en el Anfiteatro Romano, la carrera de cuadrigas en el Circo Romano, los rituales en el Templo de Diana, los desfiles legionarios por el Puente Romano y las recreaciones de la vida cotidiana en el foro y otros espacios históricos de la ciudad.

Además, la programación incluye teatro clásico, mercados romanos, campamentos militares, exhibiciones históricas y actividades educativas. Más de 900 alumnos de colegios de Mérida participan este año en representaciones teatrales incluidas en el programa “La escuela adopta un monumento”, reforzando el carácter didáctico y participativo de la fiesta.

Mérida presenta la programación de actividades de Emerita Lvdica 2026 / JAVIER CINTAS

Entradas agotadas y autobús gratuito

La elevada expectación que genera Emerita Lvdica ha provocado incluso que numerosos espectáculos hayan agotado ya sus entradas días antes de su celebración. Según ha explicado Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de la ciudad, las 15.000 entradas gratuitas disponibles para participar en distintos actos de Emerita Lvdica se agotaron en apenas 24 horas. Además, la plataforma habilitada para su distribución, Eulalia, llegó a registrar 442.000 mensajes, una cifra que evidencia el interés que despierta la celebración.

Las entradas permitían asistir a algunos de los espectáculos más destacados de la programación, entre ellos las gladiaturas previstas en el Anfiteatro Romano, la obra teatral 'La Aparición' en el Teatro Romano, la carrera de cuadrigas que tendrá lugar este jueves en el Circo Romano y el concierto 'Una de romanos', también en el teatro.

Como complemento al dispositivo especial del festival, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera en colaboración con Vectalia, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir el uso del vehículo privado durante los días de mayor afluencia. El servicio especial, que estará operativo el viernes de 18:00h a 23:00h y el sábado de 11:00h a 23:00h, contribuirá a reducir el uso del vehículo privado y mejorar la fluidez del tráfico durante una de las celebraciones con mayor afluencia del año. Contará con una frecuencia aproximada de paso de entre 10 y 15 minutos durante las franjas horarias de mayor afluencia de público.