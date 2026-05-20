Cultura
El Festival de Mérida participa en la 72ª Asamblea Anual de la Asociación Europea de Festivales en Budva
El Festival de Mérida y el Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 han reforzado su colaboración presentando una candidatura conjunta para la sede de la Cumbre Anual de la EFA
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha participado en la 72ª Asamblea Anual de la Asociación Europea de Festivales, EFA, celebrada en Budva, Montenegro, en el marco del Arts Festivals Summit 2026.
El certamen, que forma parte de la European Festivals Association desde el año 2016, ha estado presente en este encuentro internacional que reúne a festivales, instituciones culturales, gestores y agentes del sector artístico de distintos países europeos.
En esta edición, el festival ha acompañado además al Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando la colaboración entre ambas instituciones y el compromiso compartido con la proyección cultural de Extremadura en el ámbito internacional.
Durante el encuentro, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Cáceres han presentado su candidatura conjunta para ser sede de la Cumbre Anual de la Asociación Europea de Festivales en 2031, coincidiendo con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura.
La participación del festival en esta asamblea supone una "nueva oportunidad para fortalecer vínculos" con otros festivales europeos, compartir experiencias de gestión cultural y seguir posicionando a Mérida y Extremadura como "territorios de referencia en la creación, el patrimonio y las artes escénicas", recoge en una nota de prensa.
- Mérida se juega su futuro con una fábrica de 800 millones y más turismo, pero sin transportes estables
- La profe de Mérida que quiere que los niños aprendan inglés este verano sin abrir un libro
- Subida de sueldo en el Ayuntamiento de Mérida: cuándo se cobra y a quién afecta
- Un autobús gratuito conectará el recinto ferial de Mérida con el centro durante Emerita Lvdica
- Emerita Lvdica agota 15.000 entradas en 24 horas y roza el lleno hotelero en Mérida
- Nuevo éxito de Emerita Lvdica: agotadas las entradas para las Gladiaturas y la obra de teatro 'La Aparición'
- El Museo Romano de Mérida abrirá de noche con teatro de sombras y recreaciones de la antigua Roma
- Mérida encuentra en Las Siete Sillas su rincón para disfrutar de la música sin etiquetas