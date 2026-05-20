Mérida enciende la fiesta romana del año: Emerita Lvdica apunta a una edición de récord

Mérida ha vuelto a encender la memoria de Roma. La capital extremeña ha entrado en una de esas noches en las que el pasado no se contempla, sino que se camina. Hasta el domingo, Emerita Lvdica ha convertido calles, plazas y monumentos en un gran escenario del Imperio Romano, con una amplia programación que reunirá actos para todos los públicos y que apunta ya a una edición de récord. El calor ha marcado las horas centrales del día, pero la tarde-noche ha dejado una temperatura más amable, perfecta para que el centro haya empezado a llenarse de túnicas y ganas de pasarlo genial.

Recorrido del Fuego

Uno de los momentos más esperados ha llegado a las 20.30 horas con el Recorrido del Fuego en Avgvsta Emerita, una de las citas más visuales y simbólicas de la jornada. El itinerario ha partido del Puente Romano y ha avanzado por la plaza de España, Félix Valverde Lillo, Trajano, plaza de la Constitución, San Francisco, Berzocana y templo de Diana. La llama ha ejercido de hilo ceremonial en un paseo por Mérida, como si la ciudad hubiese vuelto por unas horas a reconocerse en su origen.

Premios Agripa

El Templo de Diana ha concentrado buena parte de los actos centrales de una noche pensada para lucir ante emeritenses y visitantes. A las 21.30 horas ha acogido el acto inaugural y la entrega de los premios Sentia Amarantis, junto con los reconocimientos de decoración y los premios Agripa. El monumento romano ha servido de telón de fondo para uno de los momentos principales de la programación, en una edición que ha unido recreación histórica, participación ciudadana y puesta en valor del patrimonio emeritense.

Acto inclusivo de imposición de toga y báculo

La actividad ha continuado en el mismo enclave a las 22.00 horas con un acto inclusivo de imposición de toga y báculo, una propuesta que ha reforzado el carácter participativo de la fiesta y su vocación de abrir Roma a todos. Media hora más tarde, a las 22.30 horas, el templo de Diana ha vuelto a asumir protagonismo con un acto religioso de agradecimiento a los dioses, dentro de la recreación de las ceremonias, los símbolos y la espiritualidad del mundo clásico. La capital regional vivirá así una noche con vocación de memoria y multitud, de esas que explican por qué Emerita Lvdica se ha consolidado como una de las grandes celebraciones históricas de Extremadura.