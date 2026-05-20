El MNAR no quiere perderse Emerita Lvdica: una boda romana para viajar a la Mérida más antigua

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), de titularidad estatal y dependiente del Ministerio de Cultura, se suma a la XVI edición de Emerita Lvdica con una programación especial que mira directamente a los orígenes romanos de Mérida. Entre las propuestas más destacadas figura la recreación de una boda romana en Augusta Emerita, una actividad que permitirá al público conocer de cerca el ritual y las principales costumbres matrimoniales de la Antigua Roma.

La fiesta, que se celebra durante esta semana, vuelve a transformar la capital extremeña en una antigua urbe romana, con la recreación del ambiente festivo que acompañaba la celebración de juegos en Augusta Emerita. Declarada fiesta de Interés Turístico Regional de Extremadura, Emerita Lvdica utiliza como escenario el conjunto arqueológico de la capital extremeña, reconocido como Patrimonio Mundial en el año 1993.

La celebración, que este año tiene lugar del 18 al 24 de mayo, está organizada por el consistorio emeritense con la colaboración de la Dirección General de Turismo, la Diputación de Badajoz, el Consorcio de la Ciudad Monumental y el propio Museo Nacional de Arte Romano.

Programación

La programación del MNAR se concentrará durante los días 23 y 24 de mayo. Así, el sábado 23, entre las 10.30 y las 12.30 horas, tendrá lugar el taller "Diseños romanos en papel", una actividad orientada al público familiar.

Recreación romana durante Emerita Lvdica en las calles de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Ese mismo día, a partir de las 22.30 horas, y gracias a la colaboración de la Asociación Ara Concordiae, se celebrará la "Ivstae Nuptae", una recreación de una boda en Augusta Emerita con el ritual y las principales costumbres de las bodas en la Antigua Roma. La actividad está dirigida al público general y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

Además, el museo instalará en la planta baja un photocall con temática de circo romano, que estará disponible para todos los visitantes desde las 10.00 hasta las 00.00 horas.

El fuego invisible

La programación se completará el domingo 24 de mayo, a las 13.00 horas, con la actividad "El fuego invisible". La Asociación Ara Concordiae ofrecerá una recreación con textos de prosa poética y poesía lírica grecorromana, también con entrada libre hasta completar aforo.