Del sofá a la calle: Mérida abarrota de planes la agenda de sus mayores para que sigan "pisando fuerte"

El bienestar está en el cuerpo y en la mente, y nada tiene que ver con la edad cuando hay ganas de seguir moviéndose, compartiendo y participando. Con esa idea de fondo, el Centro de Salud Urbano I de Mérida celebrará del 25 al 29 de mayo la II Semana de las Personas Mayores, una programación abierta a la ciudadanía que se desarrollará bajo el lema "¡Pisando fuerte!" y que llenará la agenda de talleres, paseos, rutas, encuentros intergeneracionales y actividades pensadas para promover el envejecimiento activo.

La propuesta, según ha explicado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, persigue también combatir la soledad no deseada, fortalecer el bienestar emocional y poner en valor el papel que las personas mayores desempeñan dentro de la comunidad. Para ello, la programación se ha diseñado como una semana de encuentro, aprendizaje y convivencia, con actividades dirigidas principalmente a mayores de 65 años, sus familias y cuidadores.

Talleres, paseos y salud comunitaria

Durante toda la semana se desarrollarán talleres sobre salud emocional, prevención del deterioro cognitivo, neuropsicología de la música, manejo activo del dolor crónico, ejercicio físico y arteterapia. A estas propuestas se sumarán paseos saludables, tertulias literarias, rutas guiadas, encuentros intergeneracionales y espacios de convivencia comunitaria, con la intención de acercar la salud y la participación a distintos puntos de la capital extremeña.

La convivencia y la participación social centran las actividades dirigidas a las personas mayores en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Uno de los proyectos más destacados de esta edición será "PhotoVoice", una actividad de participación social en la que las personas mayores podrán fotografiar y compartir los activos de salud y los espacios significativos de sus barrios. La iniciativa busca incorporar su mirada sobre el entorno cotidiano y mostrar cómo perciben los lugares que forman parte de su vida diaria, desde una perspectiva personal y comunitaria.

Actividades en distintos espacios de Mérida

Las actividades se celebrarán en diferentes espacios de la Zona Básica de Salud, entre ellos el Centro de Salud Urbano I, la Biblioteca del Estado, el CEIP Calatrava, AFAM, el parque de las Siete Sillas, la Asociación de Vecinos Nueva Ciudad, el parque Luis Álvarez Lencero y la Escuela de Administración Pública.

Con esta programación, la ciudad ha querido reforzar el trabajo conjunto entre instituciones, entidades sociales y recursos comunitarios para avanzar hacia una Mérida más inclusiva, participativa y comprometida con el bienestar de las personas mayores. Según ha destacado el consistorio, la iniciativa contribuye a seguir construyendo una comunidad en la que los mayores no solo sean destinatarios de actividades, sino también protagonistas activos de la vida social de sus barrios.