De las cuadrigas a los rituales nocturnos: todo lo que trae Emerita Lvdica este jueves en Mérida

Mérida vivirá este jueves, 21 de mayo, una jornada vibrante en Emerita Lvdica, con una programación que arrancará por la mañana y se prolongará hasta la noche en algunos de los espacios monumentales más reconocibles de la ciudad. El Circo Romano, el templo de Diana, el parque de las Méridas del Mundo, el anfiteatro, el teatro romano, el pórtico del Foro y la Casa del Anfiteatro serán algunos de los escenarios de las recreaciones históricas, los mercados, los ritos, los juegos y la vida cotidiana de la antigua Augusta Emerita.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 11.30 horas en el Circo Romano, donde se celebrará la carrera de cuadrigas, una recreación de las competiciones que tenían lugar en el circo de Augusta Emerita. La mañana comenzará antes, a las 10.30 horas, con un taller de mosaico en el mercado del templo de Diana, a cargo de Manuel Rodríguez Craft Mosaic. A partir de las 11.00 horas se abrirán diferentes espacios de recreación.

En el parque de las Méridas del Mundo se instalará el Castra de la Legio V, con explicaciones sobre panoplias militares, vida en el campamento y microrrelatos, además de la zona de Cannabae, dedicada a la divulgación de oficios y actividades de la vida civil romana.

También desde las 11.00 horas, el peristilo del Teatro Romano acogerá ‘Romane, caput avt navis?’, una muestra de juguetes y juegos romanos organizada por Ara Concordiae. En el anfiteatro romano se desarrollará la Escuela de gladiadores Mater Nemesis, una actividad dirigida a niños de 7 a 14 años para mostrar los distintos tipos de gladiadores.

Mercados romanos

Los mercados romanos abrirán de 12.00 a 23.00 horas en el templo de Diana, el arco romano y la calle Graciano, con zonas de mercaderes, artesanos y talleres. Ya a mediodía, el templo de Diana acogerá un taller de armamento celtíbero, organizado por Lvporvm Celtiberiae Levkoni, con una muestra del equipamiento de guerra y de las distintas armas y armaduras.

La programación continuará por la tarde con dos conferencias en la Sala Decumanus. A las 18.00 horas, Collegivm Emeritae ofrecerá la charla ‘Gladiador emeritense’, sobre la gladiatura en Augusta Emerita, a cargo de Fernando Barriales. A las 19.00 horas, la Legio VII Claudia Pia Fidelis abordará la figura del legionario altoimperial de Trajano, con una aproximación al reclutamiento, la vida en servicio y el retiro.

A esa misma hora, el pórtico del Foro acogerá ‘Senado de mujeres’, una recreación sobre las tertulias que algunas damas romanas organizaban en sus peristilos. Media hora después, a las 19.30 horas, el Teatro Romano será escenario de Rosaliae, una ceremonia en la que los eméritos de Augusta Emerita ofrecen rosas a diferentes divinidades. A la misma hora, en el Dique Romano, se celebrará ‘Combate ritual en la Hispania’, un duelo entre representantes de distintos pueblos.

Rosaliae

El recorrido Rosaliae partirá a las 20.00 horas desde el Teatro Romano y pasará por José Ramón Mélida y Sagasta hasta llegar al templo de Diana. Allí se concentrará buena parte de la programación nocturna, con propuestas como ‘El mito de Diana y Acteón’, a las 21.00 horas, a cargo de la Academia Isadora, y ‘Navigivm Isidis’, a las 21.30 horas, organizado por Ara Concordiae.

La noche incluirá también una experiencia inmersiva. A las 21.00 horas, el pórtico del Foro acogerá el cluedo urbano ‘Los misterios en Emerita Avgusta’, organizado por el Ayuntamiento de Mérida y El Perro Verde, también con inscripción previa. A las 21.30 horas, el Teatro Romano será escenario de ‘Las avispas’, de Aristófanes, una comedia en versión libre dirigida por Marino González Montero e interpretada por Clipeo Teatro.

La jornada se completará con visitas guiadas. A las 19.30 horas está prevista ‘La ruta de los aceites en Augusta Emerita’, desde la Casa del Anfiteatro, con cata de aceite. Además, a las 22.45 horas partirá desde el descendedero del Puente Romano la visita ‘Los astros en Augusta Emerita’, una ruta nocturna para observar el cielo según la visión y los conocimientos del siglo I. Ambas actividades requieren inscripción previa.

Durante el día también continuará la ruta gastronómica romana Sentia Amarantis, los mercados de evocación romana y las visitas guiadas a ‘Luxuria: los placeres de Augusta Emerita’, en el Museo Abierto de Mérida, programadas a las 12.00 y a las 18.00 horas. Además, habrá lvdoteca infantil de 16.00 a 20.00 horas en los altos del templo de Diana.