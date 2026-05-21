Detenido el presunto autor de la agresión sexual y el robo con violencia a una joven en Mérida

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Mérida ha detenido al presunto autor de la agresión sexual y el robo con violencia que habría sufrido una joven en la noche del pasado martes al miércoles en la capital extremeña, según ha podido saber este diario.

Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, habrían ocurrido en el entorno del paseo de Roma, a tenor de lo denunciado públicamente por la madre de la joven afectada a través de sus redes sociales. En su publicación, la mujer relataba que su hija había sido «atacada y agredida con intención de abusar de ella», además de sufrir un robo con violencia.

Tras conocerse lo ocurrido, fuentes policiales confirmaron a este diario que se había abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto autor. Esa búsqueda habría culminado ahora con la detención del sospechoso.

Confianza en la justicia

La madre de la joven había pedido apoyo ciudadano en redes sociales, además de trasladar su confianza en la actuación policial y judicial, aunque también expresó su preocupación por el hecho de que el presunto autor permaneciera en libertad en ese momento. «Voy a creer y confiar en la justicia», señalaba en su mensaje.

Preguntado este miércoles por este asunto en un acto celebrado en Badajoz, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha evitado ofrecer detalles. «De ese tipo de delitos no suelo hablar hasta que no tengamos la nota de prensa porque entendemos que tenemos que dejar trabajar a los profesionales y, a veces, dejarles trabajar es que no se dé excesiva información para llevar a buen término las investigaciones», ha indicado.