Diocles vuelve a llevarse la gloria en la gran carrera de cuadrigas del Circo Romano de Mérida

El Circo Romano de Mérida ha vuelto a latir como en los tiempos de Avgvsta Emerita. El monumento bimilenario se ha convertido este jueves, fiesta local en la capital extremeña, en el escenario del ‘Gran Circus Maximus’, la recreación de las carreras de cuadrigas que ha sido una de las citas más esperadas de la XVI edición de Emerita Lvdica, que se extenderá hasta el domingo 24 de mayo.

Más de 8.000 personas han llenado las gradas para asistir a un espectáculo que ha devuelto al circo parte de su función original 1.600 años después. En la arena emeritense, las facciones azul, blanca, verde y roja se han disputado la gloria y el honor entre aplausos, emoción y una ambientación histórica que ha vuelto a convertir al público en parte esencial de la escena.

En esta ocasión, la cita ha arrancado a las once y media de la mañana, en un horario matinal que ha sido todo un acierto, ya que la jornada está marcada por temperaturas elevadas y, aunque el sol se ha dejado notar, de haberse mantenido el evento por la tarde, el calor en las gradas y en la arena habría sido realmente sofocante.

Así ha sido la carrera de cuadrigas en el Circo Romano de Mérida / Javier Cintas

También ha cambiado el acceso al recinto, que en esta edición ha requerido invitación previa. Lo que sí se ha mantenido ha sido la ambientación romana como condición para entrar, de modo que las gradas han vuelto a llenarse de túnicas, corazas, coronas de laurel y sandalias, con un público que no solo ha asistido a la recreación, sino que ha formado parte de ella.

Desde bien temprano, vecinos y visitantes caracterizados como romanos, patricias, legionarios o plebeyos han comenzado a acercarse al monumento para asistir a uno de los espectáculos con mayor poder de convocatoria de la fiesta recreacionista. La expectación ha estado a la altura de una propuesta que ha recreado uno de los entretenimientos más populares del Imperio Romano.

Las carreras

Las cuadrigas han sido las grandes protagonistas de una puesta en escena que ha permitido imaginar cómo pudieron vivirse estas competiciones en la antigua Avgvsta Emerita. Los aurigas han dirigido a los cuatro caballos que tiran de cada cuadriga, con los más fuertes colocados en el centro y los más rápidos en los laterales. Esa disposición ha sido clave para afrontar las vueltas, mantener el equilibrio del carro y buscar ventaja en los giros, uno de los momentos más espectaculares y arriesgados de la carrera.

El espectáculo ha comenzado con la presentación de los aurigas por parte del procónsul. Antes de la salida, se ha realizado una ofrenda en honor a los dioses, con un baile ceremonial para pedir fortuna a las facciones. Después, los equipos han tomado posiciones y el Circo Romano ha contenido el aliento. A partir de ahí, los carros han corrido a gran velocidad sobre la arena, entre el sonido de los cascos, el movimiento de las ruedas y la atención constante de un público entregado.

Cada salida, cada giro y cada avance han provocado aplausos, exclamaciones y teléfonos móviles en alto para inmortalizar una de las estampas más llamativas de la programación. La figura de Cayo Apuleyo Diocles ha vuelto a estar muy presente. El auriga más famoso de Roma, considerado el deportista mejor pagado de la historia, nació en Mérida y su nombre continúa ligado al imaginario del circo. Y, como si el tiempo no hubiera pasado, Diocles ha vuelto a ganar.