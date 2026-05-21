Guardiola pasea por Emerita Lvdica en Mérida y asiste a una clase de orfebrería con Julián Ortega

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este fin de semana el ambiente de Emerita Lvdica, una de las celebraciones más reconocibles del calendario cultural de Mérida y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Guardiola ha señalado que es "un placer disfrutar de Emerita Lvdica" y ver a "tantos emeritenses y visitantes recreando nuestro legado romano". La cita convierte durante varios días a la capital extremeña en un escenario vivo de recreación histórica, con vecinos y visitantes vestidos de época y actividades vinculadas a la antigua Augusta Emerita.

Reconocimiento a quienes mantienen viva la fiesta

La presidenta extremeña ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible esta celebración. "Gracias a todos los que hacéis posible que Mérida siga brillando con tanta historia", ha afirmado.

Emerita Lvdica se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de Extremadura por su capacidad para unir patrimonio, divulgación histórica, participación ciudadana y atractivo turístico en torno al legado romano de Mérida.

Javier Cintas

Guardiola también ha destacado una de las actividades celebradas dentro de la programación: una clase de alfarería impartida por Julián Ortega Durán, alfarero de tercera generación.

La presidenta ha definido al artesano como "un artista maravilloso" y le ha agradecido su "clase magistral" y su labor para mantener vivo un oficio tradicional. "Muchas gracias por mantener vivo un oficio tan bonito como este", ha señalado.

La presencia de la alfarería dentro de Emerita Lvdica refuerza el carácter didáctico de una fiesta que no solo recrea el pasado romano, sino que también acerca al público técnicas, saberes y oficios vinculados a la historia material de la región.

Durante unos días, Mérida deja asomar con más fuerza la ciudad romana que permanece bajo su piel. Emerita Lvdica convierte la antigua Emerita Augusta en una experiencia abierta al público, con vecinos caracterizados, visitantes llegados de distintos puntos y actividades que acercan la historia al día a día de la capital extremeña.

La fiesta ha logrado consolidarse como una de las citas culturales más reconocibles de Extremadura por su capacidad para sacar el patrimonio de los libros y llevarlo a la calle. La recreación no se limita al vestuario: también incluye escenas de vida cotidiana, talleres, demostraciones de oficios y propuestas pensadas para que el público entienda cómo se vivía en una de las ciudades más importantes de la Hispania romana.

Oficios, talleres y memoria

Entre las actividades que dan contenido a la programación destacan los espacios dedicados a los oficios tradicionales. La alfarería, vinculada desde la Antigüedad a la vida doméstica, al comercio y a la construcción, encuentra en Emerita Lvdica un lugar natural para explicar al público la importancia de las manos artesanas en la historia.

Fotogalería | Lo mejor de Emerita Lvdica, en imágenes /

La presencia de alfareros y artesanos permite mostrar que el legado romano no está solo en los grandes monumentos, sino también en los objetos cotidianos, en las técnicas heredadas y en los saberes que han pasado de generación en generación. Esa dimensión didáctica es una de las claves de una fiesta que combina espectáculo y aprendizaje.

Un reclamo para Extremadura

Emerita Lvdica es también una oportunidad para reforzar la posición de Mérida como capital patrimonial de Extremadura. La ciudad, reconocida por su conjunto arqueológico, aprovecha esta celebración para atraer visitantes y para recordar que su identidad romana sigue siendo uno de sus grandes motores culturales y turísticos.

La implicación ciudadana resulta esencial. Emeritenses de todas las edades participan en la recreación y contribuyen a construir una atmósfera que convierte el centro histórico en una puerta abierta al pasado. Esa mezcla de rigor, fiesta y orgullo local explica que Emerita Lvdica haya ido ganando presencia dentro y fuera de la región.

La historia como experiencia

Más que una evocación nostálgica, la fiesta propone una forma cercana de comprender la historia. Emerita Augusta vuelve a ocupar la calle no como una postal quieta, sino como una ciudad viva, narrada por quienes la habitan hoy y por quienes llegan a Mérida para descubrirla.

En esa unión entre patrimonio, participación y divulgación está la fuerza de Emerita Lvdica: una celebración que permite a Extremadura reconocerse en una parte esencial de su pasado y proyectarla hacia el futuro.