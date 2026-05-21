El motor de piedra: cómo el patrimonio histórico ha llevado a Mérida a la "deuda cero" y al récord de inversión

Hubo un tiempo en que las ciudades históricas veían sus restos arqueológicos como un freno al desarrollo urbano o un pozo sin fondo para las arcas públicas. Hoy, Mérida ha blindado el argumento contrario. Su pasado romano es el principal combustible de su salud financiera. Tras consolidarse como la ciudad que lidera el crecimiento poblacional en Extremadura, el consistorio encara el ejercicio económico con un hito histórico. Deuda financiera cero y más de 40 millones de euros en depósitos bancarios, una situación de solvencia impensable hace una década cuando la deuda rozaba los 77 millones.

¿El secreto de este milagro económico? Una simbiosis perfecta entre la explotación sostenible del patrimonio, el turismo de calidad y un modelo de gestión que revierte los beneficios directamente en la ciudad.

Un Consorcio de 6 millones de euros para cuidar la "gallina de los huevos de oro"

El engranaje que hace funcionar esta maquinaria es el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Para este año, la institución maneja un presupuesto de 6,14 millones de euros, financiado en su gran mayoría por los ingresos de taquilla, que rozan los 4,4 millones de euros gracias a la constante afluencia de visitantes al Teatro, Anfiteatro y resto de recintos.

A esto se suma una inyección extraordinaria de 3 millones de euros en remanentes destinados exclusivamente a la conservación, mantenimiento y adecuación de los monumentos. Proyectos como la reurbanización de la Plaza Margarita Xirgu o la adecuación de la Casa de los Mármoles demuestran que el patrimonio requiere una inversión constante para seguir siendo atractivo y accesible.

El fenómeno de las recreaciones, el ejemplo de Emerita Lvdica

Si hay un evento que ejemplifica el impacto económico directo del patrimonio en el tejido empresarial local (hoteles, comercio y hostelería), es Emerita Lvdica. La fiesta de recreación romana, declarada de Interés Turístico, ha roto todas las expectativas en sus últimas ediciones con una asistencia masiva atrayendo a más de 150.000 personas. Su impacto económico genera un retorno cercano a los 10 millones de euros en apenas una semana. Ha conseguido un 100% de ocupación en hoteles y apartamentos turísticos, consolidando un crecimiento del sector hotelero que ha sumado nuevos establecimientos en los últimos años para dar respuesta a la demanda.

"La mejor inversión que se puede hacer en Mérida para el presente y el futuro de los emeritenses es invertir en lo que nos hace únicos en el mundo, nuestro patrimonio", recuerdan fuentes del sector turístico local.

Del monumento al empleo, un círculo virtuoso

La fortaleza del sector patrimonial y turístico ha sido clave para que Mérida reduzca su tasa de desempleo drásticamente, pasando de un preocupante 28,9% en 2015 al entorno del 15% actual. El flujo constante de visitantes los 365 días del año —gracias también al empuje internacional del Festival de Teatro Clásico— rompe con la estacionalidad que sufren otros destinos turísticos.

La ecuación de la capital extremeña es clara. A mayor inversión en investigación y conservación arqueológica, mayor capacidad de atracción turística. Y a mayores ingresos por turismo, más recursos para gasto social, gratuidad del transporte público y transformación urbana. La capital autonómica ha demostrado que sus piedras bimilenarias no pertenecen al pasado, sino que sostienen, de forma muy real, el futuro económico de la ciudad.