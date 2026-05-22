El Festival de Teatro Clásico de Mérida dispara la taquilla: más de 30.000 entradas vendidas en menos de dos meses

La 72ª edición del Festival de Mérida ha arrancado con una notable respuesta de público antes incluso de que se levante el telón. Según la organización, los espectáculos programados para este verano han superado ya las 30.000 entradas vendidas en menos de dos meses desde su salida a la venta, el pasado 18 de marzo.

Las localidades corresponden a las funciones previstas en el Teatro Romano de Mérida, el Teatro María Luisa y las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina, que volverán a ampliar la presencia del certamen más allá de su sede principal.

El director del Festival, Jesús Cimarro, ha señalado que "haber superado las 30.000 entradas vendidas en menos de dos meses desde la apertura de taquilla confirma el enorme interés que despierta esta edición entre el público". A su juicio, esta respuesta "consolida al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como uno de los grandes referentes culturales del verano".

Más de 150 representaciones

La edición de 2026 se celebrará entre el 3 de julio y el 30 de agosto y contará con más de 150 representaciones de teatro, danza y teatro musical. La programación incluye 9 producciones en el Teatro Romano de Mérida, 7 en el Teatro María Luisa y 18 en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina.

El Festival se inaugurará con Spartacus, del Düsseldorf Ballet Theater, una de las propuestas internacionales de la edición. También figuran en la programación A Paz, procedente de Portugal, y Regresos de Ulises, un pasacalles llegado desde Colombia.

La organización subraya así el peso internacional de una edición que combina grandes montajes, presencia exterior y una amplia oferta escénica para el verano extremeño.

Nombres conocidos sobre el escenario

El cartel contará además con intérpretes reconocidos por el gran público, entre ellos Fernando Tejero, Carlos Sobera, Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Miguel Ángel Muñoz, Juana Acosta, Carlos Hipólito y Angy Fernández.

La anterior edición, celebrada en 2025, se clausuró con 174.141 asistentes en el conjunto de sus actividades, una cifra que sirve de referencia para medir el alcance del certamen en la agenda cultural de Extremadura.

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Romano de Mérida, en la plaza Margarita Xirgu, abierta este año de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

También están disponibles a través de los teléfonos 924 009 480 y 663 20 69 92. Para grupos, la organización habilita además el 915239790 y el correo grupos@pentacion.com. La venta online se realiza exclusivamente en la web oficial del Festival de Mérida y en entradas.com.