De las legiones a las vestales: Emerita Lvdica llenará este viernes Mérida de rituales y desfiles

Mérida vivirá este viernes, 22 de mayo, otra jornada intensa de Emerita Lvdica, con actividades desde primera hora de la mañana hasta la medianoche en algunos de los principales enclaves patrimoniales de la ciudad. La programación ofrecerá al público eventos de recreación histórica, talleres, mercados, desfiles, teatro, danza y rituales vinculados a la antigua Augusta Emerita.

La programación arrancará a las 10.00 horas en el Teatro Romano con ‘Nominatio: imposición de nombre romano’, una ceremonia dirigida a alumnos de educación primaria. Media hora después, a las 10.30 horas, el templo de Diana acogerá ‘Lavreatio, obra y lucha gladiatoria’, una recreación de la imposición de la toga viril y el velo a jóvenes, como rito de paso entre la niñez y la adolescencia, que incluirá una obra de teatro de la Escuela de Arte de Mérida y una exhibición de lucha entre gladiadores.

Durante la mañana abrirán también varios espacios de recreación. De 11.00 a 14.00 horas, el parque de las Méridas del Mundo acogerá el Castra de la Legio V, con explicaciones sobre panoplias militares y vida en el campamento. A la misma hora, en la Alcazaba, se instalará el Castra de la Legio X, dedicado a la actividad militar de esta legión. En el lateral del templo de Diana habrá talleres de mosaico, cerámica, talla en piedra y volumen, organizados por la Escuela de Arte de Mérida, mientras que de 11.30 a 13.30 horas se desarrollará Spatium Nummorum, una actividad de acuñamiento de monedas romanas.

La vida cotidiana romana tendrá también su espacio en el Jardín de Antigüedades de la Alcazaba, con Mvndvs Mvliebris, que recrea la habitación de una matrona romana, y Triclinium de Ara, con escenas de convivium y actividades cotidianas. Los mercados romanos abrirán de 12.00 a 00.00 horas en el templo de Diana, el arco romano y Graciano, con zonas de mercaderes, artesanos y talleres.

A las 12.30 horas, la Sala Decumanus acogerá la conferencia ‘El impacto psicológico y físico de la guerra en el mundo antiguo sobre el combatiente individual’, organizada por la Legio VII Claudia Pia Fidelis. La mañana se completará con un nuevo taller de mosaico, de 13.00 a 14.30 horas, en el mercado del templo de Diana.

Por la tarde

La tarde comenzará con ‘El misterio de Lutatia Lupata’, un street room sobre un misterio en Augusta Emerita que se celebrará de 17.00 a 20.00 horas en el lateral del templo de Diana y que requiere inscripción previa. Además, en el pórtico del Foro habrá de 17.00 a 19.00 horas un taller interactivo de montaje de puzles para niños, pensado para que aprendan a reconocer los principales monumentos romanos de Mérida.

A las 19.15 horas, el pórtico del Foro acogerá ‘El miedo en Roma’, una charla de Recreación Histórica de Úbeda sobre el universo de lo sobrenatural en la antigua Roma. Poco después llegarán dos de los momentos más vistosos del día. A las 20.15 horas partirá el desfile civil, cortejo histórico, desde el parque de las Siete Sillas hacia el templo de Diana. A las 20.30 horas saldrá también la entrada de las legiones, un desfile militar que recreará la llegada de los legionarios romanos a Augusta Emerita por el mismo recorrido urbano.

El templo de Diana volverá a concentrar buena parte de la programación nocturna. A las 21.45 horas se celebrará la presentación de las legiones, como acto de bienvenida a la ciudad. A las 22.30 horas, el mismo enclave acogerá ‘Danza, Minerva’, una propuesta de Adantea Artes Escénicas sobre los mitos de Minerva y Aracne, Minerva y Neptuno y Marte y Minerva.

También a las 22.30 horas, el Teatro Romano será escenario de la obra ‘La Aparición’, una comedia producida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Verbo Producciones, con inscripción previa. A esa misma hora partirá desde la puerta del Museo Nacional de Arte Romano la visita guiada ‘Emerita sobrenatural’, una ruta organizada por el Ayuntamiento de Mérida y Mérida Secreta.

La noche continuará a las 23.00 horas con ‘Las tres caras de la luna’, en el pórtico del Foro, una recreación en la que una hechicera ofrecerá amuletos de protección. A la misma hora, la Puerta de la Villa acogerá ‘Dioni, cronista rosa del Olimpo’, un monólogo humorístico sobre la parte más íntima y desinhibida de los dioses.

El cierre ceremonial llegará a las 23.30 horas con el culto al fuego de Vesta, en la Loba Capitolina, junto a la entrada del puente romano, con una danza de sacerdotisas romanas consagradas a la diosa del hogar. Ya a medianoche, la fuente del río Anas, en la plaza de las Méridas del Mundo, será escenario de la purificación del agua de las vestales, un acto de limpieza espiritual y protección divina.

Durante la jornada continuarán además la ruta gastronómica romana Sentia Amarantis, los mercados de evocación romana y las visitas guiadas a ‘Luxuria: los placeres de Augusta Emerita’, en el Museo Abierto de Mérida, programadas a las 12.00 y a las 18.00 horas.