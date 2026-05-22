El parque acuático de la Ciudad de la Infancia ya pone a remojo el verano en Mérida

La Ciudad de la Infancia de Mérida ya ha puesto en funcionamiento su zona acuática, uno de los espacios más esperados por las familias cuando el calor empieza a apretar en la localidad. Con la llegada de las altas temperaturas, este recinto vuelve a convertirse en una alternativa perfecta para que los más pequeños puedan refrescarse, jugar y disfrutar del verano sin salir de la capital extremeña.

El espacio funciona ya en su horario habitual y está pensado para que niños encuentren un lugar de ocio al aire libre, seguro y accesible durante los meses de más calor. La zona acuática permite combatir las jornadas más sofocantes con juegos de agua, chorros, elementos refrescantes y zonas diseñadas para que los menores puedan moverse con libertad en un entorno adaptado a ellos.

Un respiro frente al calor

La apertura de esta zona llega en un momento en el que Mérida comienza a mirar de lleno al verano. Las temperaturas elevadas hacen que los espacios con agua se conviertan en un recurso fundamental para las familias, especialmente durante las tardes y los días en los que el calor limita otros planes al aire libre.

El nuevo megaparque 'Ciudad de la Infancia' de Mérida abre sus puertas / Jorge Armestar

La Ciudad de la Infancia ofrece, además, un entorno pensado para el disfrute familiar, con áreas de juego, zonas de estancia y elementos infantiles que la consolidan como uno de los puntos de ocio más atractivos para los niños durante la temporada estival.

Juego, agua y seguridad

El objetivo es que los menores puedan disfrutar de una experiencia lúdica, fresca y cómoda, en un espacio preparado para el verano y concebido como punto de encuentro para las familias emeritenses. Agua, sombra, juegos y convivencia se combinan en una propuesta sencilla pero muy necesaria cuando el termómetro empieza a subir.

Con la zona acuática ya en marcha, la capital regional suma así un nuevo plan para estos meses: un verano a remojo, en familia y sin moverse de la ciudad.