Pasa a disposición judicial el detenido por presunto abuso sexual a una joven de Mérida y se desata la tormenta política por la inmigración ilegal

El acusado por el presunto delito de agresión sexual y robo con violencia a una joven de Mérida, cuya identidad no ha trascendido, ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital extremeña, según han confirmado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Los hechos tuvieron lugar la noche del martes al miércoles cuando la mujer de 26 años paseaba por el Paseo de Roma. Fue una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Mérida quien lo detuvo.

La joven permanecía ayer hospitalizada y, al parecer, fue la propia victima la que identificó al individuo ante la policía gracias a una fotografía. Desde el TSJEx han indicado que desde este año todos los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se ocupan tanto de los delitos de violencia como de los agresión sexual. Tras prestar declaración ante su Señoría, será el juzgado el que decrete bien su ingreso en prisión o su puesta en libertad.

La súplica de la madre

La propia madre de la chica afectada ha publicado la denuncia en sus redes sociales situando el lugar de los hechos en el paseo de Roma, “donde -dice- fue atacada y agredida con intención de abusar de ella”.

La madre, que publicó su mensaje antes de la detención, advertía de que el presunto autor andaba "suelto” y constataba que la policía tenía conocimiento de lo sucedido. “Voy a creer y confiar en la justicia pero no siempre somos los mismos y tomamos la justicia por nuestras manos”.

Lanzó, finalmente, un mensaje al Ayuntamiento de Mérida: “Queremos apoyo de la ciudadanía para que nadie pase por lo que ha pasado mi hija y estamos pasando”.

Vox desata la polémica

Sobre este asunto se ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, quien con sus declaraciones ha desatado toda una tormenta política. Calle ha condenado la agresión y ha trasladado públicamente el apoyo de Vox a la víctima y a su familia. “Lo primero es desear una pronta recuperación a la víctima y agradecer que, dentro de la enorme gravedad de los hechos, no tengamos que lamentar consecuencias todavía más trágicas”, ha señalado. El dirigente de Vox se ha puesto en contacto personalmente con la madre de la joven para trasladarle “todo nuestro apoyo y solidaridad” y poner a Vox como fuerza política a disposición de la familia para cualquier ayuda que puedan necesitar.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura ha exigido que, si los hechos se confirman, “caiga todo el peso de la ley sobre el autor de este intento de violación y de esta salvaje agresión”. Asimismo, ha reclamado que, si finalmente queda acreditado que el acusado se encontraba en España de manera ilegal, sea deportado a su país de origen para cumplir allí la condena que corresponda.

Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta. / Cedida a El Periódico

Fernández Calle ha asegurado que la responsabilidad de lo ocurrido no puede limitarse únicamente al presunto agresor, sino que “también son responsables quienes llevan años promoviendo políticas de inmigración ilegal masiva y abriendo las puertas de nuestro país sin ningún tipo de control”, ha denunciado.

En este sentido, ha advertido de que la inmigración ilegal está generando graves problemas de seguridad en distintos puntos de España y ha lamentado que situaciones como la vivida en Mérida “ya no sean hechos aislados, sino la consecuencia directa de unas políticas irresponsables impulsadas por quienes han convertido las fronteras en un coladero”.

Por último, el presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura ha reclamado, una vez más, que se ponga fin a la inmigración ilegal masiva y ha defendido que toda persona que llegue a España lo haga “por los cauces legales, respetando nuestras normas y con voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de nuestra nación”. Ha recordado, a su vez, que los extremeños tienen derecho a vivir seguros y que “nuestras mujeres tienen derecho a caminar tranquilas por nuestras calles”. Por lo tanto, «quienes vienen a delinquir no pueden tener cabida en España”, y ha señalado como responsables de las políticas de puertas abiertas a los partidos del bipartidismo.

Habla Quintana

Preguntado este viernes sobre el mismo asunto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha trasladado su "solidaridad" y "apoyo" a la víctima y ha valorado la "suma diligencia" con la que han actuado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. "En cuanto tuvieron conocimiento de este hecho se produjo la detención de esta persona y hoy ha pasado a disposición judicial", ha subrayado.

Quintana también ha recalcado que este tipo de hechos tiene un "importante impacto mediático", aunque, como ha reconocido, no puede servir "como excusa para discursos de odio o alimentar discursos que generen una tensión social". Cabe señalar que el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha pedido la deportación del presunto autor del intento de violación en Mérida si se confirma que es "inmigrante ilegal".

"Estamos en un estado de derecho y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han actuado de manera rápida y pasa a disposición el detenido inmediatamente. Aquí la inmensa mayoría de los ciudadanos, sean españoles o no, vivimos en convivencia, y cuando alguien comete un supuesto delito, pues, lógicamente, se actúa de manera individual", ha señalado.

De este modo, Quintana ha vuelto a mostrar su apoyo a la víctima de cara a garantizar su "convivencia democrática", lo que exige "serenidad, rigor y confianza en las actuaciones de los distintos elementos de la Administración General del Estado".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras asistir a la inauguración del proyecto de rehabilitación energética integral de silo de Santa Amalia (Badajoz).

No a un Torre Pacheco

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha lanzado su reproche a Vox criticando que aproveche la denuncia de intento de violación de una joven de Mérida para "inocular el odio" e intentar generar "un Torrepacheco" en la capital extremeña. Preguntada por la reacción del presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que "ante cualquier agresión machista, todo el peso de la ley y todas las instituciones del Estado para acompañar además a esa mujer que ha sufrido esa agresión machista".

Sin embargo, ha considerado "insultante el racismo que algunos hacen gala y ostentación", en alusión al dirigente de Vox, después de que en Extremadura se hayan producido "cuatro asesinatos machistas" y una violación en manada a una menor, en este caso, también en Mérida, y "no han dicho nada, porque resulta que el DNI de los agresores no era un DNI extranjero". Y ha añadido: "No se puede tener tan poca vergüenza", ha espetado De Miguel, quien considera que ante el machismo "hay que levantar la voz siempre y no solo cuando el agresor no tiene el color de piel que a algunos no les gusta o es de un origen distinto".

En este sentido, ha argumentado que, desde Vox, "han aprovechado esta agresión machista para inocular el odio e intentar generar un Torrepacheco", algo que, ha advertido, desde Unidas por Extremadura, no están dispuestas a consentir, ha señalado. "Claro que tiene que caer todo el precio de la ley y claro que tenemos que fortalecer las políticas que precisamente luchan contra la violencia machista", ha argumentado, para añadir que "Vox no ha venido precisamente a hacer que nuestras calles estén más seguras", sino que "lo único que quieren es que el racismo campe a sus anchas también en las instituciones".

El PSOE también critica a Vox

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, ha subrayado su apoyo a la víctima y ha tachado de "intolerable" y "odio populista" la opinión de Vox, pues las condenas a extranjeros por agresión sexual son "una minoría". Así, ha señalado que el 70 % de condenas por este tipo de delito es "a hombres de nacionalidad española". Asimismo, ha recordado que Fernández Calle es vicepresidente de la Junta y le ha acusado de cargar contra otras administraciones en este sentido.

"No todo puede valer, no se puede señalar a un ciudadano, a un ser humano, por el hecho del color de su piel", ha insistido Martín, quien ha recordado que el suceso lo investigan los cuerpos policiales, la oficina de Igualdad de la Junta y el Ayuntamiento, y que ya hay una denuncia. "Es un caso de agresión sexual y lo vamos a condenar; el odio y el populismo que están trayendo la derecha y la extrema derecha a este país es intolerable y lo vamos también a combatir desde las filas del PSOE", ha apuntado.

Lo que opina el PP

Entretanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha trasladado “todo el afecto, toda la comprensión y toda la empatía” a la joven agredida sexualmente la madrugada del pasado miércoles en Mérida tras una “brutal agresión” que ha causado una “enorme preocupación” en la sociedad extremeña. En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz parlamentario del PP ha recalcado “respeto y responsabilidad” ante unos hechos “tremendamente graves” y ha defendido que “se deje trabajar a la justicia y a la policía”, tras la detención del presunto agresor.

José Ángel Sánchez Juliá, del PP. / Cedida a El Periódico

“Nosotros confiamos en la justicia, confiamos en el trabajo de la policía, y esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre quien ha cometido esta agresión”, ha señalado Sánchez Juliá, quien ha insistido que este caso no debe utilizarse para alimentar “mensajes de miedo” y que “inciten a la violencia”.

El portavoz del PP ha apelado a la “tranquilidad” y ha pedido evitar “posicionamientos políticos” que puedan generar “contestaciones sociales” que puedan ser “perjudiciales para todos”.

Asimismo, Sánchez Juliá ha trasladado su “empatía con la víctima” a la vez que ha reiterado su confianza en la justicia y en el trabajo de la Policía para esclarecer los hechos y garantizar que el responsable responda ante la ley.