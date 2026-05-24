Claves de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida: entre la obligación legal y la batalla en los tribunales

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Mérida ha sido uno de los frentes políticos y sociales más intensos de los últimos meses. Tras la aprobación inicial de la ordenanza a principios de año, la medida, obligatoria por ley para los municipios de más de 50.000 habitantes, ha avanzado entre reproches de la oposición, protestas de varios colectivos locales y un complejo recorrido judicial que ha marcado buena parte del debate público en la ciudad.

El Ayuntamiento de Mérida, liderado por el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, ha defendido desde el primer momento que la ZBE responde a una obligación legal derivada de la Ley de Cambio Climático y de la normativa europea. El proyecto y su ordenanza reguladora han salido adelante hasta ahora con el único apoyo del Grupo Socialista, mientras que el equipo de gobierno ha insistido en que no se trata de una decisión voluntaria, sino de una exigencia que afecta a las ciudades que superan ese umbral de población.

Un modelo reducido y sin restricciones para residentes

Para rebajar la tensión vecinal, el Gobierno local ha diseñado una ZBE con un perímetro más limitado del previsto inicialmente. La zona afectada será de 30,7 hectáreas en el centro urbano, buena parte de ellas ya peatonales, después de que el Ayuntamiento haya descartado ampliarla a las 90 hectáreas que contemplaban los estudios previos.

El modelo planteado tampoco contempla restricciones para los residentes. Los ciudadanos con vehículos empadronados en Mérida podrán acceder sin limitaciones, mientras que los visitantes dispondrán de 30 minutos de cortesía si entran por error en el área controlada. Además, Rodríguez Osuna ha reiterado que el despliegue será "progresivo y pedagógico", con información "buzón por buzón" y sin sanciones económicas en la primera fase.

Rechazo de la oposición y de varios colectivos

Pese a esa flexibilidad, la ZBE ha avanzado con el rechazo de Vox y X Mérida, la abstención de PP y Unidas por Mérida y las críticas de colectivos ciudadanos y ecologistas como Fondenex, Demomapex y Stop ZBE. La oposición ha cuestionado la falta de consenso, mientras que estas plataformas han denunciado que el proyecto se ha tramitado "de espaldas a la ciudadanía" y sin canales reales de participación para plantear alternativas.

Entre sus argumentos, los colectivos han sostenido que Extremadura presenta bajos niveles de gases de efecto invernadero y que Mérida goza de una buena calidad del aire, por lo que consideran injustificado introducir nuevas limitaciones al tráfico en el centro histórico. También han criticado el impacto que la medida puede tener sobre vecinos, comerciantes y visitantes.

El vuelco judicial de mayo

El plano judicial ha sido uno de los puntos más delicados del proceso. A mediados de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) llegó a anular el contrato de adjudicación tecnológica para la instalación de las cámaras de control tras los recursos presentados por asociaciones vecinales.

Sin embargo, el escenario ha cambiado este mes de mayo de 2026. El TSJEx ha desestimado definitivamente la petición de anular el concurso de las cámaras, ha avalado el procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento y ha condenado en costas a la asociación Demomapex. La resolución únicamente exige certificar que los dispositivos de lectura de matrículas no están sancionando todavía, una condición que el consistorio asegura que ya se cumple al encontrarse la norma en fase de despliegue. Por tanto, las cámaras permanecen apagadas y no se están imponiendo multas.

Rodríguez Osuna ha interpretado el fallo como una "victoria contra la insidia y la mentira" y ha asegurado que la sentencia tumba el intento de la oposición y de las plataformas de bloquear la modernización de la movilidad en la ciudad.

La ordenanza irá al pleno del 28 de mayo

Con el respaldo judicial sobre la mesa, el Ayuntamiento de Mérida prevé llevar la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora al pleno ordinario del 28 de mayo de 2026. A partir de ahí, comenzará el calendario de adaptación ciudadana para una ZBE que hará de Mérida una ciudad más controlada tecnológicamente, aunque con el compromiso político de mantener las sanciones en suspenso durante los primeros meses.

El debate, no obstante, no terminará con la votación. La ZBE llega al pleno después de meses de desgaste político, recursos judiciales y movilización social, y lo hace convertida en uno de los asuntos que mejor refleja la tensión entre las obligaciones medioambientales, la movilidad urbana y la aceptación vecinal de los nuevos modelos de control del tráfico.