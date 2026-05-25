175.000 personas y 11 millones de euros: Emerita Lvdica revienta el contador en Mérida

Ya se conocen los resultados de la Emerita Lvdica que ha desbordado Mérida estos días atrás: 175.000 personas pasaron por la ciudad durante la XVI edición, celebrada entre el 18 y el 24 de mayo, y el ayuntamiento de la capital extremeña cifra en 11 millones de euros el impacto económico generado por esta fiesta recreacionista.

El delegado municipal de Turismo, Felipe González, ha señalado que Emerita Lvdica se consolida como "la fiesta recreacionista más importante del país" y como el evento cultural y turístico "con mayor impacto en la localidad". El consistorio emeritense ha calificado esta edición como "un éxito sin precedentes".

Hoteles llenos y más visitantes en las oficinas de turismo

Según los datos difundidos por el ayuntamiento, desde el miércoles la ocupación media alcanzó el 98%, mientras que los apartamentos turísticos y numerosos establecimientos hoteleros registraron el 100% de ocupación durante el fin de semana.

Las oficinas de turismo atendieron durante la fiesta a 7.643 visitantes, de los que 5.893 fueron nacionales y 1.750 internacionales. Esa cifra supone un incremento total del 37,89% respecto al mismo periodo de 2025. En el caso del turismo nacional, el aumento fue del 51,53%, mientras que el internacional creció un 5,80%.

Extremadura, Andalucía y Madrid lideran el origen nacional

Por comunidades autónomas, Extremadura fue el principal origen nacional de los visitantes, con un 19,45% del total, seguida de Andalucía, con un 19,16%, y la Comunidad de Madrid, con un 14,24%.

En el apartado internacional, Portugal destacó como el principal mercado exterior, al representar el 19,31% del total de visitantes extranjeros y crecer un 76,50% respecto a la edición de 2025. Le siguieron Argentina, con un 9,83%, y Estados Unidos, con un 8,57%.

Sin incidentes relevantes pese al calor

Felipe González ha indicado que, "a pesar de las altas temperaturas sufridas durante todos estos días, la fiesta ha transcurrido sin incidentes relevantes".

El servicio municipal de recogida de basuras registró un incremento del 23,72% respecto a la edición anterior, un dato que el consistorio vincula al aumento de actividad en la ciudad durante la celebración.

Mérida volvió a ser Roma con Emerita Lvdica: recreacionistas, público y espectáculo en una edición de cifras históricas. / Ayuntamiento de Mérida

Lanzaderas y alcance digital

El servicio especial de lanzadera de Emerita Lvdica también reflejó el movimiento de visitantes durante el fin de semana. El viernes 22 de mayo, entre las 18.00 y las 23.00 horas, lo utilizaron 184 viajeros. El sábado 23, la cifra ascendió a 297 usuarios entre las 11.00 y las 16.00 horas y a 702 entre las 16.00 y las 23.00 horas, hasta sumar 999 viajeros en esa jornada.

La fiesta tuvo además un notable recorrido en redes sociales. En los últimos siete días de esta XVI edición, las cuentas del consistorio registraron 2.257.775 visualizaciones en Facebook y 3.611.152 en Instagram, según los datos municipales.

El ayuntamiento de la capital regional ha agradecido la implicación de las asociaciones recreacionistas, colectivos participantes, voluntarios, servicios municipales y ciudadanía en el desarrollo de una edición que refuerza a Emerita Lvdica como uno de los grandes escaparates culturales y turísticos de Extremadura.