La barriada más fiestera de Mérida tiene 10 días para darlo todo con carnaval, cluedo urbano, concursos y verbena

La Asociación Vecinal Nuestra Señora de La Antigua de Mérida ha presentado una nueva edición de su Semana Cultural, Deportiva y Tecnológica, que este año se celebrará bajo el lema "Mérida te ilumina, La Antigua te deslumbra". La programación se desarrollará del 29 de mayo al 7 de junio y volverá a convertir la plaza Rodríguez de la Fuente, conocida como plaza del Padre Panero, en el principal punto de encuentro del barrio.

La cita alcanza su XLV edición con un programa amplio, pensado para vecinos de todas las edades, que combina cultura popular, música, actividades infantiles, concursos gastronómicos, juegos tradicionales, danza, convivencia y actos religiosos. La asociación, una de las más veteranas de la capital extremeña, quiere con esta semana dar visibilidad al trabajo que realiza durante todo el año y mantener vivo el pulso social de la barriada.

Una revista de 231 páginas

Uno de los elementos destacados de esta edición será la presentación de la revista elaborada por la asociación durante los últimos cinco meses. La publicación cuenta con 231 páginas y su portada será, según ha explicado el presidente de la Asociación Vecinal La Antigua, Luis Valiente, un homenaje a la ermita rural situada en el barrio.

Valiente ha recordado que la entidad reclama que la ermita sea reconocida como "patrimonio municipal". El espacio fue recuperado en 1982 y forma parte de la memoria sentimental de una zona que ha sabido mantener una intensa vida vecinal dentro de la ciudad.

La programación ha sido presentada por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, junto al presidente de la asociación, Luis Valiente, y la vocal Petra Antolín. Fajardo ha señalado que la colaboración municipal va "más allá de la subvención nominativa de 2.500 euros" que el Ayuntamiento de Mérida concede cada año a la entidad.

Pregón, carnaval y danza para abrir la semana

El arranque oficial será el viernes 29 de mayo, a partir de las 18.00 horas, con un cluedo urbano organizado por el consistorio y con inscripción previa. A las 21.00 horas tendrá lugar el saludo del presidente de la asociación y, a continuación, los pregoneros extremeños, la actriz Raquel Bazo y el guionista Javier Llanos, darán el "pistoletazo" de salida a la Semana Cultural.

Tras el pregón actuará el grupo Bak Danza y después llegará la Noche Carnavalera, con la participación de Las del Patio, Los Kamandulas, Los que Faltaban y Las Iguales. La primera jornada resume el espíritu de la semana: barrio, cultura, humor, música y participación vecinal.

Actividades infantiles, folklore y música en directo

La mañana del sábado 30 estará dedicada a los más pequeños, con una gymkana espacial a partir de las 12.00 horas y manualidades intergeneracionales organizadas por Cruz Roja Juventud. Por la tarde, a las 20.30 horas, actuará la academia de baile Yolanda Burgos y, a las 22.00 horas, se celebrará una noche de folklore con la Asociación Folklórica y Cultural La Antigua.

La algría y la fiesta inundarán La Antigua. / Ayuntamiento de Mérida

El domingo 31 comenzará a las 12.00 horas con juegos populares, actividades predeportivas, baile, juegos cooperativos y talleres para niños y jóvenes. A las 21.00 horas actuará la academia de baile Julita Báez.

La música continuará durante la semana. El lunes 1 de junio, a las 21.00 horas, actuará el coro de grupos de hombres y mujeres del Centro Trajano. El martes 2 de junio, a las 20.30 horas, participará el Estudio de Creación y Formación Artística Vanesa Blanco y después actuará el cantante Andrés Lozano, que interpretará versiones. El miércoles 3 de junio será el turno del Grupo de Versiones Macandpop, también a las 21.00 horas.

Concursos, convivencia y fin de fiesta

El jueves 4 de junio estará dedicado a la mujer en el Centro Social de la Asociación de Vecinos La Antigua. La jornada comenzará a las 09.30 horas con un desayuno para socios y continuará con juegos de mesa con trofeos para campeones y subcampeones.

A mediodía se entregarán los productos para los concursos de tortillas, gazpacho, carne y croquetas, que comenzarán a las 14.00 horas. Por la tarde se celebrarán los certámenes de postres, flanes y dulces caseros, además del concurso de macetas, en el que solo se podrá participar con un tiesto por socio. Tras cada concurso se procederá a la degustación de los productos por parte de los asistentes.

Ese mismo día habrá asamblea ordinaria de la asociación, en primera convocatoria a las 19.30 horas y en segunda a las 20.00 horas, en función de la finalización de los concursos. La jornada concluirá a las 22.00 horas con un concierto de Los Bufones en la plaza Rodríguez de la Fuente.

El sábado 5 de junio, a las 22.00 horas, actuará O'Hara Divas del Pop. Al día siguiente, en la pista polideportiva La Antigua, se celebrará una jornada de convivencia a las 14.00 horas. A las 21.00 horas, en la plaza Rodríguez de la Fuente, se entregarán los trofeos y habrá concierto de Gran Verbena, a cargo del Trío Acuario.

La estatua del padre Panero será restaurada

La Semana Cultural dejará también una novedad para el barrio. Luis Valiente ha anunciado que la estatua dedicada al padre Agustín Panero será completamente restaurada una vez concluida la programación, gracias a la implicación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

La clausura llegará el 7 de junio. A las 12.30 horas se celebrará la misa extremeña en la iglesia del Perpetuo Socorro, a cargo de la Asociación Folklórica y Cultural La Antigua. A las 20.30 horas tendrá lugar el fin de fiesta con una actuación de danza de la misma entidad, con los grupos Infantil, Juvenil, Cástula, Querencia, Verdeguea y Savia Nueva.