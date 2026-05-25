Aquella época en la que Mérida se tiraba de la moto

Hay personas que no se limitan a vivir en una ciudad, sino que la habitan de tal manera que acaban formando parte de su identidad. Hablar de José Rodríguez Espinosa es hablar, sin rodeos, de Mérida, de sus calles, de su gente, de su forma de reírse incluso de lo más serio. Pero si lo nombramos como lo conocemos todo el mundo, Pepe None, hablamos de una época, de un estilo y de una forma muy particular de entender la vida y a Mérida.

Pepe None fue un hombre con los pies en la tierra antes de ser leyenda local. Dependiente de El Corte Inglés en Murcia, repartidor de Danone, hombre de calle y observador privilegiado de la vida cotidiana. De esta manera fue tejiendo, sin saberlo, una red de afectos que después se convertiría en su mayor escenario.

Porque si algo ha tenido siempre es eso que no se puede fingir, la cercanía y verdad. Quizá por eso supo conectar con la gente como pocos, porque hablaba como se habla en la barra de un bar, sin adornos innecesarios, sin filtros, sin miedo.

José Rodríguez Espinosa, 'Pepe None'. / El Periódico

El showman

Luego llegó el artista que llevaba y lleva dentro. El showman que era capaz de convertir cualquier escenario -una emisora de radio, una plaza o una verbena- en un lugar donde todos se sentían identificados. Prueba de ello fueron sus éxitos en la caseta de feria que montaba El Periódico Extremadura.

En los años 90, su voz se convirtió en banda sonora de las mañanas emeritenses desde la Cadena COPE. Pero lo suyo no era solo radio, era conversación, era complicidad, era esa sensación de estar escuchando a un amigo más que a un locutor. Sin filtros, sin corsés, sin miedo a decir lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a soltar.

Un hombre que decía las cosas por su nombre con un humor rápido, inteligente, a veces pícaro, pero siempre humano. De ese que no busca herir, sino compartir, que convierte una anécdota en leyenda y un tropiezo en carcajada colectiva.

Una amistad imprescindible

Pero si su humor le hizo grande, su sentido de la amistad lo hizo imprescindible. Pepe None no es solo alguien conocido, es alguien cercano, de los que están, de los que llaman y aparecen cuando hace falta sin pedir nada a cambio. Su agenda no se mide en contactos, sino en amigos y eso, en una ciudad como Mérida, vale más que cualquier fama.

Y ¿cómo olvidar 'Tírate de la moto'? Porque hay canciones que no se escuchan, se viven. Y en Mérida, esa se sigue cantando con la misma sonrisa de entonces, como si el tiempo no hubiera pasado, porque Pepe None tenía eso, la capacidad de crear momentos que se quedaban.

Cofrade de corazón, vinculado al Nazareno de Santa Eulalia, vivía la Semana Santa con la misma intensidad con la que vivía todo, entregado, sincero, sin medias tintas y siempre dispuesto a arrimar el hombro en causas benéficas, porque si algo le definía era su generosidad.

Las Tres Caídas

Y luego está la historia -ya casi mito- de su accidente con la furgoneta de Danone frente a la ermita de la Virgen de Barbaño. Donde cualquiera vería un percance, Pepe vio una inspiración, "ví a la Virgen de Barbaño cruzándose los brazos en la cara frente a mí", contaba entre risas.

Y de ahí, entre la broma y la genialidad, nació la idea de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, porque él era así, una persona capaz de convertir lo cotidiano en extraordinario.

Pero su faceta más importante es la que no sale en los escenarios ni en la radio, la de hombre de familia. Junto a Mari, su compañera de vida, ha construido un hogar donde el cariño se respira, con su hija Arancha, a la que ha visto crecer con orgullo, y ahora con su nieta, ese pequeño gran regalo que le permite redescubrir la vida con otros ojos. Porque detrás del personaje, siempre hubo una persona profundamente humana.

Hablar de Pepe None es hablar de la Mérida de ayer, la de hoy y la de siempre. De esa que se ríe, que se emociona, que se reconoce en sus personajes. Y en ese espejo, el suyo siempre devuelve la misma imagen, la de un hombre auténtico, irrepetible y profundamente querido.