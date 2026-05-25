El Imperio Romano quiere salir del museo: 70 obras para contar Mérida desde sus fachadas

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida inaugura este miércoles, a las 12.00 horas, la exposición "Reinterpreta nuestro pasado con las manos del presente", un proyecto multidisciplinar que convierte el patrimonio romano emeritense en una propuesta artística vinculada al espacio urbano.

La muestra reúne 70 obras únicas realizadas por el alumnado de los ciclos de Grado Superior de Cerámica Artística, Mosaicos y Reproducción Artística en Piedra. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y del Consorcio de la Ciudad Monumental.

El proyecto parte del estudio y la reinterpretación contemporánea de diversas piezas arqueológicas del Museo Nacional de Arte Romano. A partir de ese trabajo, los estudiantes han desarrollado una colección que combina técnicas artesanales tradicionales con lenguajes plásticos actuales.

Visitantes recorren el interior del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, cuyas piezas inspiran la nueva exposición de la Escuela de Arte. / Alberto Manzano

De las aulas a las fachadas

La Escuela de Arte ha señalado en una nota de prensa que la colección está concebida para "dialogar directamente con la ciudad, sus calles y su patrimonio". La propuesta no se queda solo en la sala expositiva, sino que plantea una intervención cultural con vocación urbana.

Las obras podrán adquirirse mediante una fórmula de mecenazgo ciudadano y serán instaladas posteriormente en fachadas de viviendas, comercios y edificios de Mérida. De esta forma, la exposición busca prolongar su recorrido más allá del centro educativo y sumar nuevas capas de lectura al paisaje cotidiano de la capital extremeña.

Cada pieza incorporará un código QR con información sobre la obra romana original y sobre el proceso contemporáneo de reinterpretación artística. La intención es facilitar una conexión directa entre ciudadanía, patrimonio y creación actual.

Esculturas y piezas arqueológicas expuestas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. / Alberto Manzano

Una futura ruta artística urbana

El proyecto contempla además el desarrollo futuro de una ruta artística urbana en colaboración con el consistorio de la capital regional y el Consorcio de la Ciudad Monumental. Esa posible ruta reforzaría el papel de la ciudad como espacio de diálogo entre la memoria histórica y la cultura contemporánea.

Mérida, declarada Patrimonio de la Humanidad por su conjunto arqueológico romano, suma así una iniciativa que acerca el legado clásico a nuevos públicos desde la enseñanza artística, la artesanía y la intervención en el espacio público.

La exposición podrá visitarse hasta el 22 de junio en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.