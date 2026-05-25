Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Operación antidroga

Tres detenidos en Mérida tras descubrir la Policía un club de alterne oculto en un chalé donde se vendía droga

La actuación policial se ha saldado también con la intervención de cocaína, “cocaína rosa”, 6.500 euros en efectivo, básculas de precisión, un datáfono y un vehículo

Imagen difundida por la Policía Nacional del interior del chalé investigado en Mérida.

Imagen difundida por la Policía Nacional del interior del chalé investigado en Mérida. / Policía Nacional

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han desarticulado un club de alterne camuflado en un chalé de la zona del Vivero que, según la investigación policial, funcionaba además como punto de venta de sustancias estupefacientes a sus usuarios. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos varones y una mujer de entre 34 y 51 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de enero, cuando el grupo de estupefacientes de la capital extremeña tuvo conocimiento de que en el mencionado lugar podía estar funcionando una vivienda tipo chalé reconvertida en club de alterne, con una importante afluencia de clientes y en la que, presuntamente, también se vendía droga.

Un local sin rótulo ni licencia

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y comprobaron que se trataba de una vivienda que era utilizada como prostíbulo, pero que no contaba con ningún tipo de rótulo o letrero exterior que la identificara como establecimiento abierto al público. Según la Policía Nacional, esta circunstancia buscaba evadir la acción policial, ya que el inmueble no disponía de licencia ni autorización para ejercer actividad comercial alguna.

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron un trasiego constante de vehículos procedentes de distintas localidades. Siempre, según la información policial, se trataba de varones que accedían al interior del inmueble, permanecían allí durante un tiempo determinado y posteriormente abandonaban el lugar.

Registro en el chalé y tres detenidos

Con los indicios recabados, la Policía Nacional informó al juzgado de instancia de Mérida y solicitó la correspondiente autorización de entrada y registro en el inmueble. El operativo se ejecutó el pasado 8 de mayo, día en el que los agentes detuvieron in situ a una de las principales investigadas.

Durante el registro, los policías identificaron además a cinco mujeres que se encontraban ejerciendo labores relacionadas con la prostitución. Según ha informado la Policía Nacional, dos de ellas se hallaban en situación irregular, al igual que la mujer detenida en el inmueble.

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

La investigación continuó después del registro y permitió localizar el pasado 11 de mayo a los otros dos investigados en el polígono El Prado de Mérida, cuando se encontraban en un establecimiento propiedad de uno de ellos. Ambos fueron detenidos por los agentes.

Cocaína, dinero y útiles para la venta

En el dispositivo han participado agentes de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras de Mérida. La operación se ha saldado con la intervención de 30 gramos de cocaína dispuesta para su venta, 18 gramos de “cocaína rosa” preparada en dosis, 6.500 euros en efectivo, dos básculas de precisión, un datáfono, un vehículo y diversos útiles presuntamente empleados para la preparación y venta de la sustancia estupefaciente.

Noticias relacionadas y más

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer de entre 34 y 51 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras la instrucción del correspondiente atestado policial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian una presunta agresión sexual y un robo con violencia a una joven de Mérida
  2. Pasa a disposición judicial el detenido por presunto abuso sexual a una joven de Mérida y se desata la tormenta política por la inmigración ilegal
  3. De las legiones a las vestales: Emerita Lvdica llenará este viernes Mérida de rituales y desfiles
  4. Guardiola pasea por Emerita Lvdica en Mérida y asiste a una clase de orfebrería con Julián Ortega
  5. Mérida enciende la fiesta romana del año: Emerita Lvdica apunta a una edición de récord
  6. Todas las actividades para disfrutar como un romano este miércoles en Mérida con Emerita Lvdica
  7. Detenido el presunto autor de la agresión sexual y el robo con violencia a una joven en Mérida
  8. La profe de Mérida que quiere que los niños aprendan inglés este verano sin abrir un libro

Tres detenidos en Mérida tras descubrir la Policía un club de alterne oculto en un chalé donde se vendía droga

Tres detenidos en Mérida tras descubrir la Policía un club de alterne oculto en un chalé donde se vendía droga

El impacto de la futura fábrica de cátodos en el mercado de la vivienda: un reto de crecimiento para Mérida

El impacto de la futura fábrica de cátodos en el mercado de la vivienda: un reto de crecimiento para Mérida

Aquella época en la que Mérida se tiraba de la moto

Aquella época en la que Mérida se tiraba de la moto

Emérita Lvdica: la fiesta que ha convertido la recreación romana en motor económico de Mérida

Emérita Lvdica: la fiesta que ha convertido la recreación romana en motor económico de Mérida

Claves de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida: entre la obligación legal y la batalla en los tribunales

Claves de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida: entre la obligación legal y la batalla en los tribunales

Gladiadores, vino con miel y tabernas romanas: cuando Mérida vuelve a ser Augusta Emerita

Gladiadores, vino con miel y tabernas romanas: cuando Mérida vuelve a ser Augusta Emerita

La fábrica de cátodos de Mérida facturará más que las cinco mayores empresas extremeñas

La fábrica de cátodos de Mérida facturará más que las cinco mayores empresas extremeñas

Emérita Lvdica también conquista al influencer del Imperio Romano

Emérita Lvdica también conquista al influencer del Imperio Romano
Tracking Pixel Contents