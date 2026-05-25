Tres detenidos en Mérida tras descubrir la Policía un club de alterne oculto en un chalé donde se vendía droga

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han desarticulado un club de alterne camuflado en un chalé de la zona del Vivero que, según la investigación policial, funcionaba además como punto de venta de sustancias estupefacientes a sus usuarios. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos varones y una mujer de entre 34 y 51 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de enero, cuando el grupo de estupefacientes de la capital extremeña tuvo conocimiento de que en el mencionado lugar podía estar funcionando una vivienda tipo chalé reconvertida en club de alterne, con una importante afluencia de clientes y en la que, presuntamente, también se vendía droga.

Un local sin rótulo ni licencia

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y comprobaron que se trataba de una vivienda que era utilizada como prostíbulo, pero que no contaba con ningún tipo de rótulo o letrero exterior que la identificara como establecimiento abierto al público. Según la Policía Nacional, esta circunstancia buscaba evadir la acción policial, ya que el inmueble no disponía de licencia ni autorización para ejercer actividad comercial alguna.

Durante las pesquisas, los investigadores detectaron un trasiego constante de vehículos procedentes de distintas localidades. Siempre, según la información policial, se trataba de varones que accedían al interior del inmueble, permanecían allí durante un tiempo determinado y posteriormente abandonaban el lugar.

Registro en el chalé y tres detenidos

Con los indicios recabados, la Policía Nacional informó al juzgado de instancia de Mérida y solicitó la correspondiente autorización de entrada y registro en el inmueble. El operativo se ejecutó el pasado 8 de mayo, día en el que los agentes detuvieron in situ a una de las principales investigadas.

Durante el registro, los policías identificaron además a cinco mujeres que se encontraban ejerciendo labores relacionadas con la prostitución. Según ha informado la Policía Nacional, dos de ellas se hallaban en situación irregular, al igual que la mujer detenida en el inmueble.

Agentes de la Policía Nacional junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

La investigación continuó después del registro y permitió localizar el pasado 11 de mayo a los otros dos investigados en el polígono El Prado de Mérida, cuando se encontraban en un establecimiento propiedad de uno de ellos. Ambos fueron detenidos por los agentes.

Cocaína, dinero y útiles para la venta

En el dispositivo han participado agentes de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras de Mérida. La operación se ha saldado con la intervención de 30 gramos de cocaína dispuesta para su venta, 18 gramos de “cocaína rosa” preparada en dosis, 6.500 euros en efectivo, dos básculas de precisión, un datáfono, un vehículo y diversos útiles presuntamente empleados para la preparación y venta de la sustancia estupefaciente.

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer de entre 34 y 51 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial tras la instrucción del correspondiente atestado policial.