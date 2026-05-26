Espacios públicos
Cambio en el mobiliario urbano de Mérida: 790 bancos, fuentes, papeleras y aparcabicicletas para sus parques
El ayuntamiento emeritense destina 164.419 euros del remanente positivo de tesorería a renovar mobiliario urbano en parques, jardines y centros de mayores
Las zonas verdes de Mérida están incorporando estos días nuevo mobiliario urbano para mejorar el uso diario de parques y jardines. La intervención incluye elementos pensados para el descanso, la accesibilidad, la limpieza, la movilidad ciclista y también para quienes pasean con sus mascotas.
En total, el contrato contempla 790 unidades repartidas entre distintos tipos de equipamiento. La dotación incluye 385 bancos, 101 bancos isquiáticos, 104 papeleras de 70 litros, 100 fuentes adaptadas de doble altura, 50 fuentes dobles para perros y 50 aparcabicicletas.
La inversión asciende a 164.419,19 euros y se financia con fondos del remanente positivo de tesorería. Con esta actuación, la ciudad refuerza el equipamiento básico de sus espacios públicos, sobre todo en zonas de paseo y estancia vecinal.
Fuentes adaptadas y bancos isquiáticos
Uno de los apartados más relevantes del proyecto es la instalación de 100 fuentes adaptadas de doble altura, diseñadas para facilitar el uso a personas con diferentes necesidades de accesibilidad. También se incorporan 101 bancos isquiáticos, que permiten descansar en posición semisentada y resultan especialmente útiles para personas mayores o con movilidad reducida.
La actuación incluye además 50 fuentes dobles para perros, una mejora orientada al uso cotidiano de los parques por parte de vecinos que acuden con sus animales. A ello se suman 50 aparcabicicletas, con los que se amplía el equipamiento vinculado a la movilidad sostenible.
También en centros de mayores
La renovación no se limitará a parques y jardines. A petición del Consejo Municipal de Mayores, también se instalarán bancos, bancos isquiáticos y papeleras en los centros de mayores Calvario, Reyes Huertas, Trajano y Zona Sur.
Esta parte de la actuación busca mejorar el entorno de espacios frecuentados por personas mayores, un colectivo que utiliza de forma habitual las zonas de descanso próximas a centros de convivencia, parques y jardines.
Una mejora visible en el día a día
La instalación del nuevo mobiliario se está realizando ya en distintos espacios verdes de la ciudad. Aunque se trata de una intervención de pequeña escala urbana, su impacto será visible en el uso diario de los parques: más lugares para sentarse, nuevas fuentes, más papeleras y puntos para bicicletas y mascotas.
El proyecto forma parte de las actuaciones municipales financiadas con el remanente positivo de tesorería y queda pendiente conocer el calendario completo de instalación y la distribución exacta por parques, jardines y barrios.
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