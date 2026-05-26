El ciclo 'Nova Emérita' continua con la conferencia de Juan Antonio Ortiz Orueta

En esta segunda sesión, Ortiz Orueta repasará su trayectoria profesional vinculada a la ciudad de Mérida, con especial atención a aquellas intervenciones que han contribuido a su evolución urbanística desde la arquitectura contemporánea. La conferencia permitirá conocer de primera mano algunas de las claves de su ideario arquitectónico y su relación con la ciudad, así como reflexionar sobre la importancia de la arquitectura de calidad para el bienestar de la ciudadanía.

Juan Antonio Ortiz Orueta es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor arquitecto con mención internacional por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1985 desarrolla su actividad profesional desde Mérida, con una trayectoria centrada principalmente en Extremadura y vinculada tanto a la arquitectura como al urbanismo, en proyectos públicos y privados.

Además de su labor profesional, ha desarrollado una intensa actividad investigadora y divulgativa en torno a la arquitectura española y portuguesa del siglo XX. En la actualidad es presidente de la Fundación Docomomo Ibérico y miembro del Comité editorial de la Revista de Arquitecturas Modernas. También fue decano del COADE entre 2017 y 2025 y vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España entre 2019 y 2026.

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El ciclo Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica se celebra entre el 5 de mayo y el 1 de julio y busca acercar a la ciudadanía una mirada renovada sobre Mérida, poniendo en valor la arquitectura contemporánea en una ciudad marcada por un extraordinario legado histórico. La iniciativa cuenta con la participación de profesionales cuya obra está vinculada a la ciudad y plantea cada sesión como un espacio abierto de encuentro, reflexión y diálogo.