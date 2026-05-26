Inclusión social
Down Mérida formará a personas con discapacidad intelectual para ayudar a peregrinos en el Camino de Santiago
La entidad firma en la capital extremeña el convenio "Hospitaleros con Alma", financiado por la Fundación "la Caixa"
La asociación Down Mérida participará este martes, 26 de mayo, en la firma del convenio de colaboración del proyecto "Hospitaleros con Alma: una acogida inclusiva", una iniciativa orientada a promover la formación y participación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual como hospitaleros voluntarios en el Camino de Santiago.
El acuerdo será suscrito por Down Mérida, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata-Camino Mozárabe de Mérida y Hospitaleros Voluntarios (HOSVOL), perteneciente a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Al acto está prevista la asistencia de representantes de las entidades firmantes, además de familias, profesionales, voluntarios y usuarios de Down Mérida.
Formación y prácticas en albergues
El proyecto, financiado por la Fundación "la Caixa", tiene como finalidad fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través de una formación específica adaptada al perfil de hospitalero voluntario.
Los participantes recibirán contenidos teóricos y prácticos relacionados con la acogida al peregrino, la gestión de albergues y los valores vinculados al Camino de Santiago. La iniciativa contempla también prácticas tutorizadas en albergues accesibles, con acompañamiento de profesionales y voluntarios especializados durante todo el proceso.
Una experiencia de convivencia
Desde Down Mérida se subraya que este convenio supone una oportunidad para avanzar en la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual, favoreciendo experiencias de participación activa, convivencia y aprendizaje en un entorno especialmente simbólico como el Camino de Santiago.
La firma del acuerdo marcará el inicio oficial de un proyecto que une voluntariado, inclusión y valores humanos a través del espíritu jacobeo. Para la entidad emeritense, la iniciativa refuerza además el papel de Mérida y de la Vía de la Plata-Camino Mozárabe como espacios de acogida, encuentro y participación social.
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