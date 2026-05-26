La fiebre de las hamburguesas virales se desatará en Mérida con el Acueducto de los Milagros como escenario

The Champions Burger llegará por primera vez a Mérida del 4 al 14 de junio con una de sus propuestas más llamativas: la ruta All Star, una selección de las hamburguesas más premiadas, buscadas y recordadas del festival. La cita tendrá lugar en el Acueducto de los Milagros, con entrada gratuita, y reunirá a algunos de los foodtrucks que han convertido este certamen en uno de los fenómenos gastronómicos más virales del país.

Después de su paso por Badajoz en 2025, el festival ha apostado ahora por Mérida dentro de su expansión por Extremadura. En esta ocasión, no habrá competición entre participantes. La organización plantea el evento como una exhibición de ganadores: una especie de dream team de hamburgueserías que cocinarán al momento sus recetas más reconocidas.

Un show gastronómico en el entorno del Acueducto

La ruta All Star combinará gastronomía y espectáculo con una puesta en escena inspirada en las exhibiciones de las grandes estrellas del baloncesto. El objetivo es que el público no solo acuda a comer, sino también a vivir una experiencia visual y de ocio alrededor de la cultura burger.

La carne será la gran protagonista, con cortes prémium de origen certificado cocinados a la parrilla. A partir de ahí, cada restaurante jugará con panes artesanales, salsas propias y combinaciones más atrevidas: brioche tipo pretzel, pan con Grana Padano y oro blanco, mermeladas ibéricas, queso pecorino, chédar rojo madurado, mayonesas ahumadas o incluso croquetas de macarrones con queso.

Las burgers que han hecho historia

Entre las propuestas destacadas estará Nolito’s, ganadora de todas las competiciones de 2025 con su "Diamante Azul", una burger con carne smash madurada, costilla americana, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada, salsa especial y un llamativo pan brioche azul.

Una de las hamburguesas gourmet que forman parte de la ruta All Star de The Champions Burger. / Cedida a El Periódico Extremadura

También llegará Godeo con su "Royale Gold", elaborada con pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon trufada, carne de chuletón, costillar cocinado a baja temperatura durante 48 horas, crema agria ahumada y crujiente de parmesano.

La lista incluye además a Dak Burger, que sorprendió en 2024 con la "Stellar", considerada la mejor smashburger de España, y que ahora presentará su versión "Interstellar". Por su parte, Muralla, ganadora de la final española en 2023, acudirá con "G.O.A.T.", una receta con pan brioche de Grana Padano y oro blanco, chuletón madurado, queso americano, salsa ahumada, mermelada de guanciale, yema de huevo y crujiente de parmesano.

Más de 60 paradas en 2026

The Champions Burger ha reforzado este año su dimensión nacional e internacional. Tras recorrer 57 ciudades en 2025, superar los 8 millones de asistentes y reunir a 300 hamburgueserías participantes, el festival ha programado para 2026 más de 60 paradas, con presencia en España y nuevos destinos europeos.

Mérida se incorpora así a un circuito que ha hecho de la hamburguesa gourmet un espectáculo de masas. Durante diez días, el Acueducto de los Milagros será el escenario de algunas de las burgers que ya han marcado la historia reciente del festival.