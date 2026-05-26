Dos millones para dar oxígeno a autónomos, pymes y comercio local en Mérida: "La cosa funciona cuando prima el interés de la ciudad"

El Ayuntamiento de Mérida destinará dos millones de euros en ayudas directas a autónomos, pymes y comercio local durante el segundo semestre de 2026. Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante su intervención en la quinta edición del Congreso Impulso, bajo el lema ‘Ser autónomo en 2026.

El regidor ha explicado que la partida procederá del fondo de remanente municipal y se articulará en dos líneas de actuación, dotadas con un millón de euros cada una. La primera irá dirigida al fomento del comercio local a través de los bonos al consumo, una medida con la que, según Osuna, se pretende ayudar tanto a las familias como a los establecimientos de la ciudad.

"Son bonos de 20 euros de consumo en las tiendas y en el comercio local", ha señalado el alcalde, que ha defendido que este tipo de iniciativas permiten dinamizar la actividad económica de proximidad y reforzar al tejido comercial emeritense.

Fondo perdido

La segunda línea estará destinada a ayudas a fondo perdido para autónomos y pymes. En este caso, el único requisito será el mantenimiento del empleo. Osuna ha justificado esta medida por el impacto económico derivado de la guerra de Irán, la crisis energética y las recientes subidas de precios, circunstancias que, según ha afirmado, obligan a las administraciones a actuar.

"El Ayuntamiento de Mérida lo hace", ha subrayado el alcalde, quien ha defendido que las instituciones públicas deben implicarse para proteger la actividad económica y el empleo en momentos de dificultad.

Congreso Impulso / Ayto. Mérida

Durante su intervención, Rodríguez Osuna también ha reivindicado la estabilidad institucional como un factor clave para el crecimiento económico. En este sentido, ha agradecido la colaboración entre administraciones para agilizar trámites relacionados con la llegada de nuevos proyectos industriales a Extremadura y a Mérida.

"Cuando las administraciones ponen por delante el interés de la región o de la ciudad a cualquier otro interés político, la cosa funciona", ha afirmado. El alcalde ha apostado además por mantener "un discurso crítico, pero también optimista" sobre las posibilidades de crecimiento de Extremadura y de la capital autonómica.

Pago a proveedores

Osuna ha recordado igualmente que el Ayuntamiento de Mérida paga a sus proveedores en un plazo medio de nueve días, un dato que ha puesto como ejemplo de gestión y solvencia municipal.

En otro momento de su intervención, el regidor emeritense ha defendido el respaldo institucional a entidades como la Asociación Empresarial Impulso y las Cámaras de Comercio, al considerar que las organizaciones empresariales necesitan el apoyo de las administraciones local, autonómica y estatal.

El alcalde también se ha referido a la situación de los autónomos jubilados que perciben prestaciones inferiores a la pensión mínima, una realidad que ha calificado de "indignante" y "una vergüenza". Por ello, ha reclamado una reforma fiscal que garantice a este colectivo una jubilación digna.

Una pareja de jubilados. / El Periódico

En esta línea, Rodríguez Osuna ha abogado por una fiscalidad progresiva que facilite el crecimiento de los negocios, mejore la calidad de vida de los autónomos y les permita afrontar su futuro con mayores garantías.

Por último, el alcalde ha agradecido a la Asociación Empresarial Impulso el trabajo realizado y ha animado a empresarios y autónomos a mantener sus reivindicaciones, pero también a confiar "con optimismo" en las posibilidades de crecimiento económico y de empleo en Mérida y en el conjunto de Extremadura.