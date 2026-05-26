La Junta le da a Mérida 44,8 millones de euros, 5,3 más de lo esperado: así se reparte el dinero

La Junta de Extremadura ha incluido 44,8 millones de euros en inversiones para Mérida en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, una cantidad que supone 5,3 millones más que la prevista en las cuentas anteriores, retiradas antes de su debate en la Asamblea por falta de apoyos y que desembocaron en la convocatoria de elecciones anticipadas. La cifra se ha dado a conocer este martes tras la reunión del Consejo de Capitalidad, presidida por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y en la que han participado, entre otros representantes institucionales, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Tanto la Junta como el Ayuntamiento han destacado el tono "cordial" y "propositivo" del encuentro, en el que el Gobierno regional ha detallado las principales partidas previstas para la capital autonómica y el consistorio ha trasladado varias reivindicaciones dirigidas a reforzar el papel institucional y los servicios de Mérida. En este sentido, Abel Bautista ha explicado que el incremento respecto al proyecto anterior responde a la actualización de expedientes y proyectos, al encontrarse ya a final de mayo con una tramitación más avanzada. Según ha indicado, esa situación ha permitido incorporar nuevas partidas y ajustar otras en función de lo que la administración prevé que podrá ejecutar durante 2026.

Entre las novedades o refuerzos figuran mejoras en infraestructuras educativas, por más de 600.000 euros para actuaciones en 12 colegios e institutos, así como la modernización de redes principales de riego de la Comunidad de Regantes de Mérida, con una inversión que se sitúa en torno a 1,4 millones de euros. También se incluyen nuevas cuantías para el Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona, programas de formación y empleo, y programas sociales.

El vicepresidente ha defendido que las cuentas suponen una apuesta por Mérida como capital autonómica y ha destacado la disposición del alcalde a que la administración local y la regional vayan "de la mano" en las reclamaciones ante los ministerios competentes.

Salud, discapacidad y parque científico

En materia sanitaria, la Junta ha previsto más de 7 millones de euros en infraestructuras y equipamiento. Entre los proyectos destacados se encuentra el nuevo edificio de farmacia centralizada y automatizada del Hospital de Mérida, con una inversión superior a los 2,5 millones de euros y cuyas obras, según Bautista, se espera recepcionar esta misma semana.

Las cuentas también contemplan la reforma de la unidad de salud mental del Hospital de Mérida, con 143.615 euros, y una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en el Centro de Salud Urbano II, con más de 275.000 euros.

Otro de los proyectos señalados es el nuevo Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) en Mérida. La Junta ha previsto 350.000 euros para continuar las obras en la planta baja del centro de salud de la zona norte, planteada como posible ubicación definitiva de este servicio.

El futuro parque científico y tecnológico contará con una inversión de 3,4 millones de euros, una partida que el alcalde ha valorado como "muy importante" y que, según ha señalado, era una reivindicación sostenida por la ciudad desde hace tiempo.

Las inversiones recogidas en el proyecto presupuestario incluyen también actuaciones en vivienda e infraestructuras urbanas. Bautista ha recordado la finalización de las obras de rehabilitación energética de 140 viviendas públicas en la avenida de Portugal y en la avenida de Luis Álvarez Lencero, por casi 700.000 euros, así como la futura rehabilitación de 336 viviendas públicas en la calle Juan Canet.

Además, ha citado el arranque de las obras de 45 viviendas de alquiler asequible en la urbanización La Calzada, por 3,15 millones, y el avance de las 136 viviendas del Plan Habita, con una inversión de 19,4 millones.

En movilidad y servicios públicos, la Junta ha incluido la ampliación de la pasarela urbana de uso peatonal y con carril bici sobre las vías de la estación de ferrocarril, por 225.000 euros, además de mejoras en la estación depuradora de aguas residuales por 1,5 millones y actuaciones en la estación de autobuses para reforzar el alumbrado exterior.

La cultura recibirá cerca de 2 millones de euros para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la Sala Trajano y el Teatro María Luisa, con el objetivo de reforzar el papel de la ciudad como referente cultural.

Las peticiones del ayuntamiento

Antonio Rodríguez Osuna ha trasladado a María Guardiola una batería de peticiones para reforzar el papel de Mérida como capital autonómica. Entre ellas, ha pedido que la Junta interceda ante el Gobierno central para que la ciudad pueda albergar una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT). El Ayuntamiento ha ofrecido el antiguo edificio de Correos como posible ubicación.

El alcalde también ha solicitado apoyo económico y mediación ante el Consejo Superior de Deportes para el futuro Centro Acuático de Mérida, un proyecto que, según ha defendido, "va más allá de una simple piscina climatizada" y cuya inversión superaría los 24 millones de euros.

Otra de las reclamaciones ha sido la actualización de la financiación vinculada al Estatuto de Capitalidad, al considerar que la partida económica permanece congelada desde hace una década pese al aumento de competencias, servicios y responsabilidades que asume Mérida como capital de Extremadura.

Rodríguez Osuna ha señalado que la reunión se ha celebrado con ánimo constructivo. "Ha sido una reunión muy cordial, muy propositiva", ha afirmado, antes de añadir que el Ayuntamiento ha querido "construir, aportar y valorar objetivamente los presupuestos". El alcalde ha considerado que las cuentas de 2026 para Mérida se parecen "mucho" a las presentadas el pasado año, aunque ha reconocido que el aumento de más de cinco millones se concentra principalmente en tres ámbitos: el parque científico y tecnológico, el nuevo Cadex de la zona norte y las inversiones en el Centro Sociosanitario y el Hospital de Mérida.