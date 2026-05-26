Un peatón atropellado, tres conductores sin carné y 15 accidentes con daños en Mérida

La Policía Local ha intervenido en 16 incidentes relacionados con la siniestralidad vial durante la semana del 18 al 24 de mayo. Las actuaciones se concentraron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de Extremadura, el Puente Lusitania y la avenida Emérita Augusta.

También se atendió un incidente en la calle Comarca Tierra de Barros por conducción temeraria, daños y una tasa de alcohol excesiva, según los datos facilitados en la nota policial.

Conductores sin permiso y diligencias judiciales

Dentro de estas actuaciones, los agentes interceptaron a dos conductores que circulaban por la avenida de Extremadura y la avenida de Los Milagros sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Además, se instruyeron diligencias en la avenida Reina Sofía por un caso de conducción tras una pérdida de vigencia judicial del documento, una circunstancia que puede derivar en responsabilidad penal en función de los hechos concretos recogidos en el atestado.

Agentes de la Policía Local. / El Periódico Extremadura

Un atropello con lesiones leves

La semana dejó también un siniestro con heridos en la avenida Juan Carlos I. Según la información difundida, se trató de un atropello a un peatón por parte de un ciclomotor ocurrido en un paso de peatones, con un balance de una persona con lesiones leves.

En el apartado de daños materiales, la Policía Local contabilizó 15 expedientes derivados de diversas causas. Estos partes se suman al conjunto de intervenciones realizadas durante una semana marcada por la vigilancia del tráfico y la prevención de conductas de riesgo.

Alcoholemias y prevención

En el marco de las labores de vigilancia y prevención, los agentes realizaron 53 pruebas de alcoholemia. De ellas, 47 arrojaron resultado negativo, mientras que se tramitaron cuatro infracciones administrativas y dos delitos penales.

El balance refleja que la mayor parte de las pruebas practicadas no detectaron consumo sancionable, aunque los positivos administrativos y penales mantienen la atención sobre la incidencia del alcohol en la seguridad vial. La vigilancia se desplegó en una semana con intervenciones en varios ejes urbanos y con expedientes tanto por siniestros como por conductas irregulares al volante.