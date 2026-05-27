El flamenco y el jazz ponen esta noche banda sonora al Arco de Trajano de Mérida

Hay noches en las que el patrimonio no solo se contempla, también suena. El Arco de Trajano de Mérida cambiará este miércoles, 27 de mayo, la quietud de la piedra por el latido del flamenco y la libertad del jazz con el arranque de Las Noches del Trajano, una de las propuestas incluidas en la programación del Mit Jazz.

La primera cita reunirá sobre este escenario monumental a Cristian de Moret y Antonio Lizana, que actuarán en colaboración con Carolina "La Chispa" y Vahan Sofyan. Será un concierto gratuito al aire libre, a partir de las 21.00 horas, concebido como un cruce de caminos entre el duende flamenco, la improvisación jazzística y el atractivo de uno de los enclaves más reconocibles de Mérida.

Las Noches del Trajano se celebrarán todos los miércoles, del 27 de mayo al 17 de junio, con diferentes grupos y estilos musicales vinculados al jazz. La propuesta busca reforzar la relación entre cultura, música en directo y patrimonio, sacando los conciertos a la calle y convirtiendo el centro histórico en un espacio abierto para la creación.

Una cita entre el duende y el jazz

El festival ha sido presentado este pasado martes por el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, y por el organizador de Las Noches del Trajano del Mit Jazz, Alfonso Ramos, quienes han estado acompañados por el promotor del evento, Carlos Castaño.

Durante la presentación, Vélez ha señalado que con este festival se pretende combinar patrimonio y cultura para alcanzar "la excelencia, la calidad y proyectos innovadores que distingan a Mérida como la ciudad de las artes". El edil ha subrayado así la voluntad de que la programación cultural dialogue con los espacios históricos de la ciudad y los llene de actividad.

Presentación de la programación del Mit Jazz y Las Noches del Trajano en Mérida, con el cartel de los conciertos de esta semana. / Ayuntamiento de Mérida

Alfonso Ramos ha puesto el acento en el nivel artístico de la primera noche. Ha recordado que Carolina "La Chispa" ha sido ganadora de un Grammy y ha afirmado que "siempre es un honor contar con su colaboración". También ha destacado a Cristian de Moret y Antonio Lizana como dos de los "exponentes más importantes de España en la fusión con el flamenco".

El organizador ha añadido que la unión de ambos artistas será "muy interesante por el nivel personal y profesional que presentan" y ha asegurado que se vivirá "una noche increíble para todo aquel que quiera acercarse". Además, ha defendido que estos conciertos permitirán "disfrutar del patrimonio, la gastronomía, la compañía y la buena música".

'Disco Ibérica' llegará al Templo de Diana

La presentación también ha servido para anunciar el estreno de 'Disco Ibérica', el proyecto de Chico Pérez y Sergio de Lope junto a la Big Band Ciudad de Mérida, que se presentará el próximo 29 de mayo en el Templo de Diana.

Este concierto comenzará a las 21.30 horas, también con entrada libre, y contará con la dirección de Raúl Miguel. Además, tendrá como artistas invitadas a María Terremoto y Carolina "La Chispa".

El proyecto se materializará en una grabación discográfica y en una serie de conciertos en los que se fusionarán el jazz y el flamenco, con la intención de presentarlo a los Latin Grammy en 2027.

Antonio Vélez ha valorado que esta iniciativa ha logrado una "música cercana que transmite emoción y sensibilidad a través del flamenco", con una mezcla de culturas andaluza y extremeña que, según ha indicado, es "una auténtica gozada".