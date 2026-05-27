Mérida y Barcelona ante la gran pregunta: ¿hubo una sola Santa Eulalia?

Santa Eulalia de Mérida y Santa Eulalia de Barcelona conviven desde hace siglos en la memoria religiosa, histórica y popular. La primera pertenece al corazón devocional emeritense; la segunda, a la tradición barcelonesa. Entre ambas, sin embargo, permanece abierta una vieja controversia.

Una misma figura bajo dos relatos

Santa Eulalia de Mérida y Santa Eulalia de Barcelona han sido veneradas tradicionalmente como figuras distintas. Sin embargo, la coincidencia de sus relatos, de sus símbolos y de algunos rasgos esenciales de sus martirios ha alimentado durante siglos una pregunta incómoda y fascinante: ¿hablamos de dos santas diferentes o de una misma figura desdoblada por la tradición?

La devoción emeritense considera a Santa Eulalia de Mérida la figura original y auténtica. Nacida, según la tradición, en Augusta Emerita hacia el año 292, fue martirizada en el 304, en el contexto de las persecuciones contra los cristianos atribuidas al emperador Diocleciano. Su memoria se celebra el 10 de diciembre y forma parte inseparable de la identidad religiosa, histórica y sentimental de Mérida.

La tradición barcelonesa, por su parte, venera a Santa Eulalia de Barcelona, conocida popularmente como Laia o Lalia, como joven mártir de comienzos del siglo IV. Su fiesta se celebra el 12 de febrero y su historia ocupa un lugar central en el imaginario religioso y cultural de la ciudad condal.

El debate del desdoblamiento

La cuestión no es menor. Diversos estudios sobre la tradición hagiográfica han señalado que la "passio", es decir, el relato del martirio de la Eulalia barcelonesa, presenta numerosas coincidencias con el de la mártir emeritense. Coinciden el nombre, la juventud, la firmeza de la fe, los tormentos, la simbología de la pureza y la presencia de la paloma blanca que, según la tradición, asciende al cielo tras la muerte.

Imagen de Santa Eulalia en su paso procesional, símbolo de una devoción profundamente arraigada en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El doctor Aquilino Camacho Macías, en sus notas a la "Corona Poética de Santa Eulalia", de R. Pulido González, ya abordó la relevancia de los llamados martirologios históricos en ese proceso de desdoblamiento hagiográfico. A partir de Beda el Venerable, la conmemoración de Santa Eulalia aparece vinculada al 10 de diciembre, fecha de la festividad emeritense. Con el tiempo, los martirologios posteriores situaron en Barcelona otra Eulalia, celebrada el 12 de febrero, que acabaría siendo considerada como personaje distinto.

También Vicente de Beauvais puso de manifiesto la posibilidad de ese desdoblamiento. Desde entonces, ambas Eulalias desarrollaron su propia literatura, su propio culto y su propio relato. La pregunta, pese a todo, nunca ha quedado completamente cerrada.

Mérida, origen y memoria

Hay estudiosos que sostienen que en el origen del culto barcelonés pudo estar la llegada a Barcelona de reliquias de la mártir emeritense en época antigua. Esa hipótesis explicaría cómo una devoción nacida en Augusta Emerita pudo asentarse en otro territorio y acabar generando una segunda tradición local con rasgos casi idénticos.

Desde esta mirada, la Eulalia barcelonesa no sería tanto una santa distinta como una proyección histórica y devocional de la Eulalia de Mérida. El culto habría viajado, se habría adaptado y, finalmente, habría cristalizado en una narración propia, con lugar de martirio, iconografía y calendario diferenciado.

Es una interpretación sugerente, especialmente para quienes miramos esta historia desde Extremadura. Porque Mérida no conserva solo una patrona: conserva una raíz. Santa Eulalia forma parte de la ciudad, de su calendario, de su memoria y de su manera de reconocerse en la historia.

Talla de Santa Eulalia de Barcelona, cuya tradición mantiene numerosos paralelismos con la devoción emeritense. / Cedida a El Periódico Extremadura

Dos devociones que siguen vivas

Hoy, la Iglesia y la tradición popular veneran a ambas Eulalias en sus respectivas ciudades. Santa Eulalia de Mérida es patrona de Mérida y su fiesta se celebra el 10 de diciembre. Santa Eulalia de Barcelona mantiene su devoción el 12 de febrero, asociada a una tradición local muy arraigada.

Incluso en la liturgia hispano-mozárabe, en la parte de la plegaria eucarística dedicada a pedir la protección e intercesión de los santos, aparecen invocaciones a las santas Eulalias. Esa convivencia litúrgica expresa bien la complejidad del asunto: la historia plantea dudas; la devoción, sin embargo, ha construido caminos paralelos.

En mi modesta opinión, ambas remiten a una misma figura originaria. Pero en asuntos eclesiásticos, hagiográficos y de historia del catolicismo, conviene recordar aquello de que "doctores tiene la Santa Madre Iglesia".

La joven que habló con valor

Eulalia significa "bienhablada". Y pocas imágenes resultan tan poderosas como la de aquella joven que, según la tradición, desafió con palabra firme a sus perseguidores y no renegó de su fe ni de sus convicciones, pese a los tormentos.

Federico García Lorca la evocó en el "Romancero Gitano" con versos de enorme fuerza: "Nieve ondulada reposa / Olalla pende del árbol". Y el monje Wandelberto, en el siglo IX, dejó escrita una memoria de gratitud hacia la mártir emeritense: "A Eulalia, en nuestras rimas veneremos con amor santo; su sangre y huesos en España protegen su ciudad de Mérida".

Que así siga siendo. Y que Santa Eulalia, la Mártir de Mérida, continúe protegiendo a su ciudad por siempre.