Los "nuevos romanos" de Mérida buscan dueño y fachada

La capital extremeña quiere que su pasado romano no se quede solo en vitrinas, salas y recorridos habituales. La ciudad ensaya ahora otra forma de mirar su patrimonio: llevarlo a la calle a través de 70 piezas creadas por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), que ha reinterpretado diferentes obras del Museo Nacional de Arte Romano desde una perspectiva contemporánea.

La exposición, titulada "Reinterpreta nuestro pasado con las manos del presente", puede visitarse en el Centro Cultural Alcazaba hasta el 22 de junio. Pero su vocación va más allá de la muestra. Esos nuevos romanos, como podrían entenderse las piezas nacidas en el taller, han sido concebidos para instalarse posteriormente en fachadas de viviendas, negocios y edificios de Mérida.

Las obras reinterpretan el legado romano de Mérida desde una mirada contemporánea. / Ayuntamiento de Mérida

El objetivo, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en un comunicado, es que las obras acaben formando parte de una ruta artística urbana capaz de conectar ciudadanía, patrimonio y creación contemporánea. Una manera de sumar nuevos recorridos culturales a una ciudad que vive buena parte de su identidad, y también de su atractivo turístico, alrededor de su legado histórico.

Cerámica, mosaico y piedra

El proyecto se ha desarrollado a través de tres lenguajes muy vinculados a la tradición artística y artesanal: la cerámica, el mosaico y la talla en piedra. Con ellos, el alumnado ha trabajado sobre referencias del Museo Nacional de Arte Romano para reinterpretarlas desde el presente, sin limitarse a reproducirlas de forma literal.

Los nuevos romanos de Mérida buscan quien los saque a la calle. / Ayuntamiento de Mérida

Las obras han sido realizadas por estudiantes de los ciclos de Cerámica Artística, Mosaicos y Reproducción Artística en Piedra. La iniciativa permite, además, poner el foco en oficios que han formado parte de la memoria material de muchas ciudades y que hoy buscan nuevas formas de mantenerse vivos desde la formación artística.

El director de la EASD de Mérida, Luis Macías, ha destacado "el trasfondo pedagógico" de la exposición, al señalar que se ha buscado una sinergia entre los ciclos formativos que imparte el centro. También ha subrayado que el proyecto pretende "poner en valor ese tipo de oficios artesanos cada vez más en desuso renovando los lenguajes con una visión contemporánea".

Las obras reinterpretan el legado romano de Mérida desde una mirada contemporánea. / Ayuntamiento de Mérida

Mecenazgo para tomar las fachadas

Las piezas podrán adquirirse mediante una fórmula de mecenazgo ciudadano, de modo que particulares, comercios o entidades puedan incorporarlas a sus fachadas y contribuir a la futura ruta. La idea es que el arte salga del espacio expositivo y se integre en la vida cotidiana de Mérida, en sus calles, escaparates y edificios.

Durante la inauguración, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha convocado al sector comercial y turístico de la ciudad "a que haga suyo este proyecto" y adquiera las piezas. El regidor ha defendido que la iniciativa apoya a los creadores locales y, al mismo tiempo, permite colaborar en la ampliación de la oferta turística con nuevos recorridos culturales y nuevas formas de ver Augusta Emerita.

Las obras reinterpretan el legado romano de Mérida desde una mirada contemporánea. / Ayuntamiento de Mérida

La propuesta encaja en una localidad donde el patrimonio romano es una presencia constante, pero plantea un matiz diferente: no se trata solo de conservarlo o explicarlo, sino de activar nuevas miradas a partir de él. En ese cruce entre escuela, museo y ciudad se mueve la exposición, que convierte la formación artística en una posible herramienta de transformación urbana.

Homenaje a Luis Macías

El acto de inauguración sirvió también para rendir homenaje a Luis Macías, director de la EASD, por su trayectoria y por su capacidad para generar espacios de convivencia entre la cultura y la ciudad. Antonio Rodríguez Osuna le hizo entrega de una edición especial de láminas de Alejandro Laborde.

Los nuevos romanos de Mérida buscan quien los saque a la calle. / Ayuntamiento de Mérida

Con esta muestra, la EASD de Mérida sitúa el trabajo de su alumnado en un lugar visible y plantea una continuidad más ambiciosa: que las obras no terminen su recorrido en la Alcazaba, sino que encuentren pared, fachada y mirada en la ciudad. Si el proyecto logra sumar apoyos, la capital regional podrá construir una nueva ruta donde sus nuevos romanos convivan con vecinos, visitantes y comercios.