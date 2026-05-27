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El mundo cofrade de Mérida llora la muerte de Manolo Cidoncha, el florista que vistió imágenes y cantó al Cristo del Calvario

Fue miembro de la Cofradía Infantil, portador del Sagrado Corazón de Jesús, colaborador de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia y vestidor de imágenes sagradas

Manolo Cidoncha, en una imagen que refleja su dedicación al cuidado de los detalles en la vida cofrade.

Manolo Cidoncha, en una imagen que refleja su dedicación al cuidado de los detalles en la vida cofrade. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Real Hermandad y Cofradía Infantil ha expresado su pesar por la muerte de Manuel Cidoncha, Manolo, fallecido a los 80 años, una persona muy querida en el ámbito cofrade de Mérida por su entrega, su discreción y su labor como vestidor de imágenes sagradas. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía Infantil, portador del Sagrado Corazón de Jesús y colaborador de distintas hermandades y asociaciones religiosas.

Una vida vinculada a las hermandades

La hermandad emeritense lo ha despedido con palabras de cariño y gratitud, recordando a "un hombre bueno, humilde y entregado". La Cofradía Infantil ha señalado que se une al dolor de su familia, de sus amigos y de todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerle y quererle.

Cidoncha dejó una huella especial por su labor como vestidor de imágenes. Durante años engalanó con devoción a la Virgen del Rosario, titular mariana de la Cofradía Infantil, a la que cuidó con la sensibilidad de quien entendía la fe también desde los pequeños detalles y el servicio silencioso.

El cuidado de las imágenes

Su vínculo con la vida cofrade se extendió también a otras entidades religiosas de la ciudad. Colaboró con la Asociación de la Mártir Santa Eulalia y con la Hermandad del Calvario, donde también vistió a la Virgen de los Dolores. Además, cantaba en la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, otra muestra de una dedicación mantenida durante años desde distintos ámbitos de la devoción popular.

Noticias relacionadas y más

Propietario de la floristería "Edelweiss", Manolo Cidoncha pertenecía además a una familia muy vinculada al mundo cofrade. Su hermano, Juan Cidoncha, realizó en su taller el antiguo paso del Cristo de las Injurias. La despedida de Manolo queda ahora unida a la memoria de quienes valoraron su fe, su trabajo callado, su generosidad y su forma de estar siempre disponible para aquello que se le pedía y podía hacer.

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