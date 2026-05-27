La gasolinera solar para coches eléctricos que viene a Mérida: seis cargadores rápidos y baterías propias

La Junta de Extremadura ha dado un paso clave para la futura implantación de una nueva fotolinera en Mérida, un proyecto promovido por Eranovum Mérida, SL, que combinará puntos de recarga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo y un sistema de almacenamiento mediante baterías. La Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal ha formulado el informe de impacto ambiental y ha concluido que la actuación no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no será necesario someterla a una evaluación ambiental ordinaria.

La instalación se ha proyectado en el polígono 140, parcela 10002 del término municipal de Mérida, en el entorno del vial que comunica la carretera EX-209 con el Centro de Transportes. La actuación ocupará 23.119 metros cuadrados, de los que 18.184 se destinarán a la planta fotovoltaica y al sistema de baterías, mientras que otros 4.935 metros cuadrados acogerán la estación de recarga de vehículos eléctricos.

Seis cargadores rápidos y energía propia

El proyecto prevé la instalación de seis dispensadores de carga rápida y ultrarrápida, todos ellos multiestándar y con dos mangueras cada uno, alimentados por un cargador central. La zona de servicio contará también con aseo y plazas de aparcamiento específicas para vehículos eléctricos, con señalización diferenciada mediante línea naranja y el correspondiente logotipo de recarga.

La parte energética de la fotolinera descansará sobre una planta solar de 986,40 kWp, formada por 1.440 módulos fotovoltaicos de 685 Wp repartidos en 96 estructuras fijas. Además, se instalarán ocho inversores de 115 kW, un centro de transformación en edificio prefabricado de 630 kVA y tres unidades de baterías BESS, con una potencia total de carga y descarga de 324 kW y una capacidad de acumulación de 645 kWh.

Coches eléctricos recargando en una estación de carga rápida. / Agencias

Sin afección relevante a Red Natura

El análisis ambiental ha señalado que la actuación no se localiza dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000 ni en otras áreas protegidas de Extremadura. También ha recogido que los terrenos corresponden a tierras arables y matorral, sin coincidencia con hábitats de interés comunitario, flora protegida o vegetación notable. El río Guadiana discurre a unos 630 metros al sur de la zona de actuación, por lo que tampoco se prevé afección física al dominio público hidráulico.

Aun así, el informe incorpora un amplio paquete de condiciones. Entre ellas figuran la correcta gestión de residuos, la limitación de trabajos en horario diurno, medidas contra ruidos y emisiones de polvo, zonas impermeabilizadas para mantenimiento de maquinaria, fosos de recogida de aceite en transformadores y la obligación de restaurar las áreas alteradas durante las obras. La promotora deberá contar además con un programa de vigilancia ambiental y remitir informes anuales a la administración autonómica.

Controles por patrimonio y carreteras

Uno de los puntos sensibles será el patrimonio arqueológico. El documento recoge que los terrenos están dentro del Yacimiento Arqueológico de Mérida, aunque la prospección realizada ha dado resultado negativo. Pese a ello, durante las obras será obligatorio un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra, con especial precaución por el trazado de la conducción romana de Proserpina-Los Milagros, visible al sur de la parcela y fuera de la zona directamente afectada por el proyecto.

La actuación también queda condicionada por su cercanía a infraestructuras viarias. La planta fotovoltaica se situará fuera de las zonas de protección de la EX-209 y de la autovía A-5, pero las administraciones han advertido de que deberán evitarse posibles deslumbramientos a los conductores. En caso de detectarse reflejos tras la puesta en funcionamiento, se podrá exigir a la promotora la implantación de una pantalla vegetal u otras medidas correctoras. Además, el proyecto necesitará aún las autorizaciones sectoriales y licencias que correspondan, entre ellas la calificación rústica previa a la licencia municipal.