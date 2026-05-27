Nidos con pollos entre las ramas: la poda de Mérida que ha acabado en el Seprona

Fondenex ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Mérida por la poda de árboles en varias calles de la ciudad durante la primavera, en plena época de reproducción y crianza de aves. La asociación conservacionista ha asegurado que estas actuaciones se han llevado a cabo con decenas de nidos con pollos de especies protegidas todavía en las ramas.

La denuncia se ha producido después de las podas realizadas, según Fondenex, en vías como la calle Atenas, además de otras zonas como Lisboa y Espronceda. El colectivo ha criticado que estos trabajos se hayan desarrollado en un momento del año en el que, sostiene, "no se debe hacer", tanto por el periodo reproductivo de las aves como por las altas temperaturas registradas.

Árboles y zonas ajardinadas en una de las áreas verdes urbanas de Mérida. / Javier Cintas

Fondenex ha señalado directamente a la Delegación de Parques y Jardines y ha enmarcado esta actuación dentro de lo que considera una política municipal dañina para el patrimonio natural de Mérida. En su comunicado, la entidad ha hablado de una "cruzada" contra el entorno natural de la ciudad y ha recordado también el episodio de la fachada de la Casa Consistorial, donde, según afirma, las obras realizadas en época de cría habrían afectado a la nidificación de las cigüeñas que llevaban décadas criando en la cúspide del edificio.

Especies protegidas

La organización ha advertido de que en los árboles podados había nidos de aves como verderones, jilgueros, mirlos, verdecillos o currucas, entre otras especies. Todas ellas, según ha subrayado Fondenex, están amparadas por la normativa de protección de aves silvestres, por lo que la destrucción de nidos o la perturbación durante el periodo de cría puede tener consecuencias administrativas e incluso penales.

Árboles y zonas ajardinadas en una de las áreas verdes urbanas de Mérida. / Javier Cintas

En su denuncia, Fondenex se ha apoyado en la Directiva Europea de Aves 2009/147/CE, que prohíbe destruir o dañar de forma intencionada los nidos y los huevos de las aves, así como perturbarlas especialmente durante el periodo de reproducción y crianza. La asociación también ha citado la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que considera grave la destrucción de nidos de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Según ha recordado el colectivo, estas infracciones pueden estar sancionadas con multas de 5.001 a 200.000 euros. Además, ha aludido al artículo 334 del Código Penal, que contempla penas para quienes, contraviniendo la normativa, realicen actividades que impidan o dificulten la reproducción de especies protegidas.

Árboles y zonas ajardinadas en una de las áreas verdes urbanas de Mérida. / Javier Cintas

Petición de explicaciones

Fondenex ha reclamado al Ayuntamiento de Mérida una explicación por unas actuaciones que considera "un disparate" e "ilegales". La asociación ha puesto el foco especialmente en el área municipal responsable de Parques y Jardines y ha censurado que estas podas se hayan ejecutado, según su versión, sin tener en cuenta el calendario biológico de las aves.

La denuncia abre ahora un nuevo frente ambiental en Mérida, donde la gestión del arbolado urbano vuelve a quedar bajo la lupa. Fondenex ha pedido que se depuren responsabilidades y que se respeten los periodos de cría para evitar daños al patrimonio natural de la ciudad, especialmente en una época del año en la que muchos nidos permanecen activos y con pollos en su interior.