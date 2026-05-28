Doce cantaores transformarán la plaza de toros de Mérida en un gran tablao flamenco

La plaza de toros de Mérida cambiará este sábado el eco del albero por el quejío flamenco. Doce cantaores convertirán el coso emeritense en un gran tablao flamenco con motivo del I Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Mérida, una cita que se celebrará el sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas, de la mano de la Peña Cultural Flamenca La Pinona y con la colaboración del ayuntamiento de la capital extremeña.

Cartel anunciador del I Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Mérida, organizado por la Peña Cultural Flamenca La Pinona. / Ayuntamiento de Mérida

El certamen nace con la intención de abrir un nuevo espacio para el cante en la ciudad y de reunir sobre un mismo escenario a voces procedentes de Extremadura y Andalucía, dos territorios profundamente ligados a la tradición flamenca. La convocatoria permitirá al público disfrutar de una noche marcada por el compás, la emoción y la diversidad de estilos, en una propuesta que busca acercar el flamenco tanto a los aficionados como a quienes quieran descubrirlo en directo.

Doce voces seleccionadas

Los participantes seleccionados para esta primera edición son Miguel Arnau, Fernando Reyes "Montoyita", Manuel Gómez "El Ecijano", Javier Mellado "El Peralillo", Javier Barquero, Ciriaco Hernández, Francisco Quintero, Emilio Serrano, Manuel López "Niño de la Rosa", Celia Ortega, José Antonio Bermejo "Niño Bermejo" y José Cuevas.

Todos ellos tomarán parte en una velada que pretende poner en valor el talento flamenco y reforzar la presencia de este arte en la programación cultural de Mérida. La plaza de toros se convertirá así en un escenario singular para una noche de cante en la que el duende será el gran protagonista.

Entradas a cinco euros

El precio de la entrada será de 5 euros, una cantidad pensada para facilitar la asistencia del público a esta primera edición del concurso. Con esta cita, Mérida suma una nueva propuesta cultural a su agenda y abre la puerta a que el Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Mérida pueda consolidarse en próximas ediciones como una referencia para los amantes del flamenco.