La magia del Festival de Teatro de Mérida se despacha en taquilla física con entradas hasta un 30% más baratas

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha empezado a levantar el telón de su 72ª edición con la apertura de la taquilla principal de la plaza Margarita Xirgu, un punto de venta físico que se suma al situado junto a la puerta principal del Teatro Romano. La medida ha permitido desde este jueves que los espectadores puedan adquirir sus entradas de forma presencial en pleno corazón del entorno teatral de la ciudad.

La apertura llega, además, con un reclamo directo para el público: hasta este domingo 31 de mayo, las localidades pueden comprarse con hasta un 30% de descuento por venta anticipada. El objetivo es facilitar la compra antes del arranque de una edición que volverá a convertir a Mérida en uno de los grandes escenarios culturales del verano.

Más de 150 funciones hasta agosto

La 72ª edición del festival se celebrará del 3 de julio al 30 de agosto y reunirá más de 150 representaciones de teatro, danza y teatro musical. La programación incluye nueve producciones en el Teatro Romano de Mérida, siete espectáculos en el Teatro María Luisa y 18 propuestas en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina.

La venta presencial en la plaza Margarita Xirgu permanecerá activa de lunes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.45 horas, hasta que finalice la programación. Con este refuerzo, el festival ha ampliado sus canales de compra para una edición que combinará grandes nombres de la escena, producciones internacionales y presencia extremeña.

El Teatro Romano, epicentro del festival

El Teatro Romano abrirá la programación con "Spartacus", del Düsseldorf Ballet Theater, entre el 3 y el 5 de julio. La producción llegará desde Alemania con dirección artística de María Graciani, dramaturgia de Ana Graciani, dirección musical de Pascal Touzeau y Miguel Ángel Muñoz como narrador.

Después tomarán el relevo títulos como "Electra Jonda", dirigida por Manuel Canseco; "Timón de Atenas", con Pepe Viyuela al frente del elenco; y "Bacanal", una propuesta de danza con Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio en la dirección y dramaturgia. También pasarán por el escenario emeritense "La comedia de la olla", con Carlos Sobera; "Cómicos de Roma", encabezada por Fernando Tejero; "Fedra en los infiernos", con Lydia Bosch; "El viaje de Edipo"; y el musical extremeño "Las 9 musas".

El María Luisa vuelve a ganar peso

El Teatro María Luisa volverá a formar parte esencial de la programación con siete espectáculos. La actividad comenzará el 4 de julio con "Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos", una propuesta de danza de Al Hilo Teatro. También pasarán por este espacio "Medea", de La Machina Teatro; "Prometeo"; "A Paz", llegada desde Portugal; "Un tal César"; otra versión de "Medea", de la Compañía Sa Boira / ONCE Illes Balears; y "Antígona, la estirpe maldita", de Atalaya-TNT.

Además de la venta presencial en la plaza Margarita Xirgu, las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del Festival de Mérida, de entradas.com, en las oficinas de Correos, por teléfono y mediante los canales habilitados para reservas y grupos. Con esta apertura, el festival ha reforzado su presencia en la calle antes de un verano que volverá a girar en torno al Teatro Romano, la escena clásica y una programación pensada para atraer tanto al público local como a los visitantes que cada año llegan a Mérida en busca de una de sus grandes señas culturales.