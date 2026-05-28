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Orange cambia de local en el centro de Mérida y Sawadí dará nueva vida al antiguo 13 Uvas con comida tailandesa

Sawadí mantiene su establecimiento de la calle Toledo y prepara otro en Berzocana, mientras Orange se traslada a la Rambla Mártir Santa Eulalia y deja paso a Soloptical

El antiguo local de Orange en Santa Eulalia, ya en obras, se transformará en una nueva óptica Soloptical.

El antiguo local de Orange en Santa Eulalia, ya en obras, se transformará en una nueva óptica Soloptical. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El centro de la capital extremeña anda de mudanza comercial. El antiguo 13 Uvas de la calle Berzocana se convertirá en un nuevo restaurante Sawadí, mientras la tienda de Orange de Santa Eulalia se traslada a la Rambla Mártir Santa Eulalia y deja paso a Soloptical.

El antiguo 13 Uvas de Berzocana se prepara para abrir una nueva etapa como restaurante Sawadí.

El antiguo 13 Uvas de Berzocana se prepara para abrir una nueva etapa como restaurante Sawadí. / Alberto Manzano

Del 13 Uvas a la cocina tailandesa

Sawadí, que mantendrá también su actual local de la calle Toledo, prepara en Berzocana una nueva casa para su propuesta de cocina asiática y tailandesa. El establecimiento está ya en obras y la marca mantiene como reclamo una idea muy reconocible: "Auténtica comida tailandesa por una chef tailandesa", con ingredientes frescos y una línea de cocina saludable.

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El antiguo 13 Uvas de Berzocana se prepara para abrir una nueva etapa como restaurante Sawadí.

El antiguo 13 Uvas de Berzocana se prepara para abrir una nueva etapa como restaurante Sawadí. / Alberto Manzano

Una nueva óptica en Santa Eulalia

En Santa Eulalia, otra de las calles más transitadas de la ciudad, el relevo también está en marcha. Orange abandona su local actual y se traslada a la Rambla Mártir Santa Eulalia, mientras el establecimiento se reforma para acoger Soloptical, una de las grandes cadenas de óptica y salud visual y auditiva del país. Dos cambios que, escaparate a escaparate, vuelven a mover el mapa comercial del centro emeritense.

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