Le estafan casi 23.000 euros con un SMS falso y un banco acaba condenado a devolverlos en Mérida

Un socio de la Unión de Consumidores de Extremadura ha logrado en Mérida una sentencia favorable tras perder casi 23.000 euros en una estafa de phishing. El fallo condena a BBVA a devolver el dinero, aunque todavía puede recurrirse.

Un SMS que parecía del banco

La estafa comenzó con un SMS falso que el teléfono móvil de la víctima identificó como procedente de su entidad, BBVA. En ese mensaje se le informaba de que su cuenta había sido limitada temporalmente y se le invitaba a pulsar un enlace para "actualizar su información".

Al hacerlo, según ha informado la Unión de Consumidores de Extremadura, el afectado recibió una llamada de una persona que aseguraba ser trabajadora de la entidad. Ese supuesto empleado disponía de todos sus datos y le advirtió de que alguien estaba intentando entrar en su cuenta.

En ese contexto de urgencia, el interlocutor le indicó que debía facilitar una serie de códigos que recibiría en su teléfono para evitar el supuesto acceso fraudulento. La víctima, confiada por el SMS y por el conocimiento de sus datos personales, comenzó a comunicar esos códigos.

Según la asociación, esos códigos fueron utilizados para transferir un total de 22.640 euros a cuentas que, en teoría, aparecían vinculadas al propio afectado, aunque UCE sostiene que no era titular de ninguna de ellas.

Cuatro transferencias en una hora

La organización considera que las operaciones presentaban indicios suficientes para activar las alertas de seguridad de la entidad. Según la nota difundida por UCE, el socio nunca había ejecutado transferencias por banca online y, en todo caso, nunca por importes tan elevados ni de forma tan seguida.

La asociación señala que se realizaron cuatro transferencias en una hora. En la nota figura una cuantía global de 22.640 euros, aunque también se menciona la cifra de 22.460 euros al describir esas operaciones, un extremo que convendría confirmar con la sentencia completa.

Cuando el afectado se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una estafa, contactó inmediatamente con el banco para denunciar lo ocurrido y solicitar la retrocesión de las transferencias. BBVA rechazó esa petición al considerar, según la versión de UCE, que todos los protocolos de seguridad habían funcionado.

Del intento de mediación al juzgado

Tras esa negativa, la Unión de Consumidores de Extremadura promovió un intento de mediación. Según la organización, la entidad atribuyó "toda la responsabilidad de lo sucedido" al socio, por lo que el caso acabó llegando a los tribunales.

Ahora, una sentencia dictada en Mérida ha dado la razón al afectado y condena a BBVA a devolver el dinero perdido. La resolución, no obstante, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Para la asociación, el caso tiene especial relevancia porque vuelve a situar el foco en la protección de los usuarios ante los fraudes bancarios digitales, un problema cada vez más frecuente para quienes operan a través de internet o del teléfono móvil.

La jueza apunta a la seguridad de la entidad

La jueza afirma, según recoge la Unión de Consumidores de Extremadura, que la existencia del engaño evidencia que la entidad no habría implementado todos los mecanismos necesarios para proteger a su cliente frente a los ataques de ciberdelincuentes.

La resolución sostiene, siempre según la información facilitada por la organización, que estos fraudes informáticos son cada vez más frecuentes y conocidos por las entidades bancarias. Por eso, les exige una respuesta de seguridad acorde con la proliferación de este tipo de ataques.

El fallo considera que se habría producido un incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad de los servicios de pago efectuados por internet o mediante dispositivos móviles. Por ese motivo, condena al banco a devolver todo lo que la víctima perdió.

La carga de la prueba

La Unión de Consumidores de Extremadura sostiene que, en casos como este, las entidades suelen rechazar su responsabilidad cuando las operaciones se hacen con las credenciales del cliente. A juicio de la asociación, esa postura deja al consumidor en una situación de indefensión.

En este procedimiento, la estrategia jurídica se centró en la obligación del banco de aportar los datos necesarios para esclarecer lo ocurrido. Según UCE, ese enfoque resultó fundamental para la resolución del caso.

La demanda se basó en la Ley de Servicios de Pago, que establece que, si existe una sustracción de fondos a través de una orden de pago no debidamente autorizada, corresponde al banco responder y llevar a cabo el reintegro del dinero, salvo que pueda acreditar los supuestos que la norma prevé.

Un aviso para los usuarios

El caso resuelto en Mérida vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del phishing, una forma de fraude basada en la suplantación de identidad para conseguir claves, códigos o datos bancarios mediante mensajes, enlaces o llamadas fraudulentas.

La recomendación de los expertos en seguridad pasa por no pulsar enlaces recibidos por SMS, no facilitar nunca códigos de verificación por teléfono y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales cuando se reciba un aviso sospechoso.

La sentencia supone, por ahora, una victoria judicial para el socio de la Unión de Consumidores de Extremadura, aunque el procedimiento puede continuar si la entidad decide recurrir ante la Audiencia Provincial de Badajoz.