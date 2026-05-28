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Venezuela sonará al atardecer bajo el Acueducto de los Milagros de Mérida

El I Festival Intercultural "Atardecer Llanero" llevará al monumento emeritense a Miguelito Díaz, Euro Llano, Pancho y artistas venezolanos residentes en Extremadura

Presentación del Festival Intercultural &quot;Atardecer Llanero&quot; en el Ayuntamiento de Mérida.

Presentación del Festival Intercultural "Atardecer Llanero" en el Ayuntamiento de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Al caer la tarde, el entorno del Acueducto de los Milagros sonará este sábado, 30 de mayo, a Venezuela. A partir de las 20.00 horas, Mérida acogerá la primera edición del Festival Intercultural "Atardecer Llanero", una cita que convertirá uno de los espacios más reconocibles de la ciudad en punto de encuentro entre la cultura venezolana, la comunidad iberoamericana y el público extremeño.

El evento, organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida en colaboración con la Asociación Venezolana de Extremadura, ASOVENEX, contará con las actuaciones de Miguelito Díaz, el grupo Euro Llano y el showman Pancho. A ellos se sumarán artistas venezolanos residentes en Extremadura, como Alex Sosa y Eduardo Colmenares.

La delegada de Cooperación, Laura Iglesias, presentó este miércoles la iniciativa junto al presidente de ASOVENEX, Alessandro Testa, y el promotor del evento, Ángel Rodríguez. La edil explicó que el festival nació con el propósito de fortalecer los lazos interculturales y generar espacios de convivencia entre las distintas comunidades que viven en la ciudad.

Joropo, arpa, cuatro y maracas

La propuesta tendrá como eje la música venezolana y criolla, con especial protagonismo del joropo, considerado uno de los bailes más populares de Venezuela. También estarán presentes instrumentos característicos de esta tradición musical, como el arpa, el cuatro y la maraca.

Alessandro Testa agradeció la ayuda y el patrocinio municipal y defendió que el festival supone un reconocimiento a las raíces venezolanas dentro de España. En su intervención, destacó que será "un espectáculo de música en vivo" pensado para apoyar la integración de la comunidad iberoamericana en España y, especialmente, en Extremadura.

Cartel del primer Festival Intercultural &quot;Atardecer Llanero&quot;, que se celebrará en el Acueducto de los Milagros.

Cartel del primer Festival Intercultural "Atardecer Llanero", que se celebrará en el Acueducto de los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Testa recordó además que en la región existe una colonia "voluminosa" de población hispana y subrayó la disposición del Ayuntamiento de Mérida para favorecer la integración cultural. Según sostuvo, la cita también busca mostrar los vínculos compartidos entre la sociedad española y la comunidad venezolana.

Una ciudad abierta al intercambio cultural

Laura Iglesias señaló que esta iniciativa refuerza la apuesta de Mérida por ser una ciudad diversa, integradora y abierta al intercambio cultural. La delegada defendió que el festival representa la voluntad del equipo de gobierno de entender la cultura como herramienta de unión y como vía para fortalecer el sentimiento de comunidad.

La elección del Acueducto de los Milagros añade valor simbólico a la convocatoria. El monumento, uno de los grandes referentes patrimoniales de Mérida, será el marco de una jornada que aspira a reunir a público emeritense, vecinos procedentes de otros puntos de Extremadura y residentes de origen venezolano.

"El principal exponente" de la música criolla

El promotor del evento, Ángel Rodríguez, aseguró que la cita llevará a Mérida "el principal exponente de la música venezolana y criolla" para el disfrute de la ciudadanía emeritense y de la comunidad venezolana residente en la ciudad.

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Con esta primera edición, "Atardecer Llanero" se incorpora al calendario cultural de Mérida con vocación de convivencia. La cita arrancará al atardecer, en un espacio monumental, y combinará música, baile e identidad cultural en una tarde pensada para estrechar vínculos entre Extremadura y Venezuela.

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