Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Lotería y Apuestas del Estado

Una famosa administración de Mérida vende el número que se ha llevado el segundo premio de la Lotería Nacional

El 39.292, agraciado con 60.000 euros, ha sido consignado en el despacho de lotería situado en la calle Graciano, número 24

La administración de la calle Graciano ha sellado el boleto premiado.

La administración de la calle Graciano ha sellado el boleto premiado. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Hay un número que desde este pasado jueves se mira con otros ojos en Mérida: el 39.292. La Lotería Nacional lo ha señalado con el segundo premio del sorteo, dotado con 60.000 euros al número, y una parte ha sido consignada en la administración de la calle Graciano, número 24, en pleno centro de la ciudad.

La administración emeritense ha entrado así en la lista de puntos en los que ha sido consignado este segundo premio. Por ahora, lo que consta es la consignación del número en Mérida, a la espera de conocer si finalmente se han vendido décimos premiados y cuántos han podido llegar a manos de los vecinos.

La capital extremeña entra en el reparto

El 39.292 también ha sido consignado en otros puntos del país. Además de Mérida, este segundo premio ha llegado a Vitoria-Gasteiz (Álava), La Línea de la Concepción (Cádiz), El Carpio (Córdoba), Madrid y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

De esta forma, la capital extremeña se ha situado dentro del mapa nacional de la Lotería Nacional en un sorteo que ha dejado parte de su segundo premio en una administración céntrica y muy reconocible de la ciudad.

El primer premio

El sorteo también ha dejado un primer premio, que ha recaído en el 84.701 y está dotado con 300.000 euros al número. Este número ha sido consignado en Toledo, Palafrugell (Girona), Moraleda de Zafayona (Granada) y Lleida.

Noticias relacionadas y más

La jornada ha dejado así a Mérida pendiente del recorrido real del 39.292, un número que ha colocado a la ciudad entre los puntos señalados por el segundo premio de la Lotería Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pasa a disposición judicial el detenido por presunto abuso sexual a una joven de Mérida y se desata la tormenta política por la inmigración ilegal
  2. De las legiones a las vestales: Emerita Lvdica llenará este viernes Mérida de rituales y desfiles
  3. Guardiola pasea por Emerita Lvdica en Mérida y asiste a una clase de orfebrería con Julián Ortega
  4. Tres detenidos en Mérida tras descubrir la Policía un club de alterne oculto en un chalé donde se vendía droga
  5. La fiebre de las hamburguesas virales se desatará en Mérida con el Acueducto de los Milagros como escenario
  6. Claves de la Zona de Bajas Emisiones en Mérida: entre la obligación legal y la batalla en los tribunales
  7. El impacto de la futura fábrica de cátodos en el mercado de la vivienda: un reto de crecimiento para Mérida
  8. Emérita Lvdica: la fiesta que ha convertido la recreación romana en motor económico de Mérida

Sara Baras "volará" en Mérida en la noche más grande de las artes escénicas

Sara Baras "volará" en Mérida en la noche más grande de las artes escénicas

Una famosa administración de Mérida vende el número que se ha llevado el segundo premio de la Lotería Nacional

Una famosa administración de Mérida vende el número que se ha llevado el segundo premio de la Lotería Nacional

Un reportero de The Washington Post descubre Mérida: "En Estados Unidos no conocemos esto"

Un reportero de The Washington Post descubre Mérida: "En Estados Unidos no conocemos esto"

Manolo Cidoncha, una parte discreta del alma de Mérida

Manolo Cidoncha, una parte discreta del alma de Mérida

Le estafan casi 23.000 euros con un SMS falso y un banco acaba condenado a devolverlos en Mérida

Le estafan casi 23.000 euros con un SMS falso y un banco acaba condenado a devolverlos en Mérida

La magia del Festival de Teatro de Mérida se despacha en taquilla física con entradas hasta un 30% más baratas

La magia del Festival de Teatro de Mérida se despacha en taquilla física con entradas hasta un 30% más baratas

La ZBE de Mérida ya es definitiva: Osuna la congela hasta 2027 y el PP denuncia un "cerrojazo" al centro

La ZBE de Mérida ya es definitiva: Osuna la congela hasta 2027 y el PP denuncia un "cerrojazo" al centro

Doce cantaores transformarán la plaza de toros de Mérida en un gran tablao flamenco

Doce cantaores transformarán la plaza de toros de Mérida en un gran tablao flamenco
Tracking Pixel Contents