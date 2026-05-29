Una famosa administración de Mérida vende el número que se ha llevado el segundo premio de la Lotería Nacional

Hay un número que desde este pasado jueves se mira con otros ojos en Mérida: el 39.292. La Lotería Nacional lo ha señalado con el segundo premio del sorteo, dotado con 60.000 euros al número, y una parte ha sido consignada en la administración de la calle Graciano, número 24, en pleno centro de la ciudad.

La administración emeritense ha entrado así en la lista de puntos en los que ha sido consignado este segundo premio. Por ahora, lo que consta es la consignación del número en Mérida, a la espera de conocer si finalmente se han vendido décimos premiados y cuántos han podido llegar a manos de los vecinos.

La capital extremeña entra en el reparto

El 39.292 también ha sido consignado en otros puntos del país. Además de Mérida, este segundo premio ha llegado a Vitoria-Gasteiz (Álava), La Línea de la Concepción (Cádiz), El Carpio (Córdoba), Madrid y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

De esta forma, la capital extremeña se ha situado dentro del mapa nacional de la Lotería Nacional en un sorteo que ha dejado parte de su segundo premio en una administración céntrica y muy reconocible de la ciudad.

El primer premio

El sorteo también ha dejado un primer premio, que ha recaído en el 84.701 y está dotado con 300.000 euros al número. Este número ha sido consignado en Toledo, Palafrugell (Girona), Moraleda de Zafayona (Granada) y Lleida.

La jornada ha dejado así a Mérida pendiente del recorrido real del 39.292, un número que ha colocado a la ciudad entre los puntos señalados por el segundo premio de la Lotería Nacional.