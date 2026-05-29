Manolo Cidoncha, una parte discreta del alma de Mérida

Hay personas que, sin hacer ruido, terminan convirtiéndose en imprescindibles. Personas sencillas, humildes, trabajadoras, de esas que nunca buscan reconocimiento, pero cuya ausencia deja un vacío imposible de llenar. Una de ellas es Manolo Cidoncha.

Y por eso Mérida llora la marcha de uno de esos nombres que forman parte del alma discreta de la ciudad, de su fe, de sus tradiciones y de su gente buena. Mérida ha despedido con enorme tristeza a Manuel Cidoncha, "Manolo", uno de esos emeritenses imprescindibles que hicieron de la entrega silenciosa una forma de vida.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en el mundo cofrade, parroquial, social y asociativo de la ciudad, donde durante décadas sembró cariño, trabajo, compromiso y una generosidad que nunca entendió de horarios ni protagonismos.

Porque hablar de Manolo es hablar de servicio, de estar siempre, de acudir cuando se le necesitaba y de tender la mano sin esperar nada a cambio. Su vida estuvo íntimamente ligada a las hermandades, a la Iglesia y a tantas tradiciones emeritenses que hoy no se entenderían sin personas como él.

Asociación de la Mártir Santa Eulalia

Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía Infantil, portador del Sagrado Corazón de Jesús (que ojalá vuelva a procesionar cada Octava del Corpus por nuestras calles) y colaborador incansable de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia, a cuya imagen engalanaba floralmente con la delicadeza y el mimo de quien no solo colocaba flores, sino también devoción y sentimiento.

Porque, desde su recordada floristería "Edelweis", Manolo convirtió las flores en oración silenciosa, en belleza puesta al servicio de la fe y de las tradiciones de su ciudad y siempre innovando en tiempos en los que todo parecía que tenía que ser estático.

Porque la familia Cidoncha forma parte de la historia sentimental y artística de la Semana Santa emeritense. Su hermano Juan realizó en su taller el antiguo paso del Cristo de las Injurias, y ambos compartieron una vida marcada por el amor a las hermandades y al patrimonio devocional de Mérida.

Manolo fue, además, vestidor y colaborador constante de Nuestra Señora del Rosario de la Cofradía Infantil y de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Calvario. Lo hizo hasta que las fuerzas se lo permitieron, con la misma dedicación del primer día, cuidando cada detalle, cada encaje, cada gesto, como quien sabe que vestir una Virgen es también una manera de rezar.

Santísimo Cristo del Calvario

Pero su entrega no se quedó ahí. Su voz también formó parte de la banda sonora espiritual de Mérida. Cantó en la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario y fue miembro del Coro de Laicos del Cabildo de Mérida desde su creación, además de integrante del coro parroquial de Santa María. Su presencia, discreta y constante, acompañó innumerables cultos, celebraciones y momentos importantes de la vida religiosa emeritense.

Mérida pierde a uno de esos hombres buenos que sostienen la ciudad desde la humildad, de los que nunca aparecen en titulares, pero sin los cuales nada sería igual, de los que pertenecen a ese grupo de personas que construyen comunidad desde el silencio, desde la fe sincera y desde el compromiso cotidiano.

Se marcha Manolo, pero queda su ejemplo, el recuerdo de su sonrisa amable, de sus manos llenas de arte, de su disposición permanente a ayudar y de su amor infinito por sus hermandades, por Santa Eulalia y por Mérida.

Y queda también la certeza de que hay personas que nunca terminan de irse del todo, porque permanecen para siempre en la memoria agradecida de su pueblo.

Descansa en paz, Manolo. Mérida ya te echa de menos.