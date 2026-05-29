Un reportero de The Washington Post descubre Mérida: "En Estados Unidos no conocemos esto"

Mérida tiene esa capacidad de romper cualquier previsión cuando quien llega se deja llevar por la ciudad. Le ocurrió a Manuel Roig-Franzia, reportero de The Washington Post, que aterrizó en la capital extremeña para una visita de dos horas y terminó dedicándole cinco. Entre el Puente Romano, la Alcazaba, el Teatro Romano y una buena conversación, la antigua Augusta Emerita volvió a demostrar que todavía puede sorprender incluso a quien está acostumbrado a mirar el mundo para contarlo.

La historia la cuenta Francisco Rodríguez Jiménez, profesor de la UEx y también en Global & International Studies, que contactó con la guía local trinidadandco.turismo para organizar la visita de su amigo estadounidense. Aquel visitante no era un turista cualquiera: era un periodista de un gran diario norteamericano que quería conocer la capital autonómica con tiempo, sin quedarse solo en la postal. Lo que empezó como una ruta guiada acabó derivando en una charla larga sobre arqueología, identidad, gastronomía y esa forma que tiene la localidad de enseñar su grandeza sin levantar la voz.

La visita se impuso al móvil

El recorrido dejó una imagen junto al Puente Romano, frente a la Alcazaba, pero también paradas ante la diosa Ceres, en el Teatro Romano, en la Plaza de España y en el balcón del peristilo. La propia guía reconoce que apenas hizo fotos porque la visita se impuso al móvil. No se puede hablar de Augusta Emerita, discutir sobre cuál es el mejor jamón o explicar la importancia del "poder blando" y, al mismo tiempo, estar pendiente de capturarlo todo. En Mérida, a veces, la mejor fotografía es la que se queda en la conversación.

La frase que resume la visita

La frase que resume la visita llegó como una conclusión sencilla y potente: "Esto se debería conocer más... En Estados Unidos no conocemos esto". La cita, atribuida al propio Roig-Franzia en la publicación, funciona como un elogio, pero igualmente como un aviso. La capital regional convive cada día con un patrimonio excepcional que para muchos vecinos forma parte del paisaje cotidiano, mientras que para quien llega desde fuera sigue siendo un descubrimiento enorme. Ahí está uno de los grandes retos de la ciudad y de Extremadura: lograr que ese asombro cruce más fronteras.

Hacer las cosas con alma y aspirar a la excelencia

Hubo otro momento que ayuda a entender el tono de la visita. En el Teatro Romano, la conversación derivó hacia la importancia de hacer las cosas con alma y aspirar a la excelencia aunque nadie mire. La reflexión encaja con una ciudad que no necesita inventarse un relato para emocionar, porque lo tiene en sus piedras, en sus calles y en esa mezcla de monumentalidad y vida diaria que hace que Roma aparezca de pronto en mitad de un paseo, de una plaza o de una explicación al pie de un muro. La frase que resume la visita volvió entonces a cobrar sentido: Mérida no solo se visita, también se descubre.