Sara Baras "volará" en Mérida en la noche más grande de las artes escénicas

Hay noches en las que una ciudad no solo acoge un evento, sino que se coloca en el centro del mapa cultural. Mérida vivirá este lunes una de esas citas con la gala de los Premios Max de las Artes Escénicas, que convertirá el Teatro Romano en el gran escaparate nacional del teatro, la danza y la música. Y lo hará con un nombre propio especialmente poderoso: Sara Baras.

El espectáculo "Vuela", de la bailaora gaditana, ha sido reconocido con el Premio Max 2026 "Aplauso del público", un galardón que distingue a los montajes que han logrado una conexión especial con los espectadores. El premio será entregado el 1 de junio durante la XXIX gala de los Premios Max, que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 22.00 horas y será retransmitida por La 2 de TVE y Canal Extremadura Televisión.

El premio que mide el pulso del público

El fallo se ha dado a conocer este viernes durante la presentación de la gala en el ayuntamiento emeritense, en un acto en el que han participado el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez del Castillo; el consejero extremeño de Cultura, Laureano León; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y la directora de la gala, la extremeña Silvia Oliveira.

Gutiérrez del Castillo ha explicado que el Premio Max "Aplauso del público" tiene como objetivo reconocer aquellos espectáculos que, además de reunir excelencia artística, han contado con un respaldo notable de espectadores, tanto por audiencia como por taquilla. En esta edición, ese reconocimiento ha recaído en "Vuela", una propuesta en la que Sara Baras vuelve a unir flamenco, danza y emoción escénica.

El premio al montaje de la bailaora se suma a otros reconocimientos especiales de esta edición, como el Premio Max de Honor, que recibirá el productor, empresario y gestor teatral Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y el Premio Max aficionado o de carácter social, concedido a la Asociación Teatral Ezezagunok.

Mérida, capital de la escena

La gala tendrá como lema "la grandeza", una palabra que, según ha detallado Silvia Oliveira, no responde únicamente al escenario monumental que la acogerá, sino también a la dimensión de las artes escénicas y al papel que Extremadura ha tenido dentro y fuera de la región.

La directora ha explicado que la ceremonia buscará construir un relato escénico propio, sin un presentador único, en el que será la propia historia la que guíe al espectador. La gala contará con una docena de actuaciones, representación de la danza, el teatro y la música, además de una destacada presencia de creadores extremeños.

Autoridades y participantes en la presentación de la XXIX gala de los Premios Max de las Artes Escénicas, que se celebrará en Mérida. / Alberto Manzano

Entre los elementos centrales de la noche estará un coro formado por 17 bailarines y bailarinas extremeños y una banda en directo de diez músicos, dentro de una puesta en escena pensada para ser ágil, visual y emotiva. Oliveira ha avanzado que algunas de las actuaciones buscarán "conmover el corazón" del público y que habrá homenajes a dos grandes referencias de la cultura extremeña: Robe Iniesta y Pablo Guerrero.

Veinticinco premios y dos novedades

En total, la gala entregará 25 galardones. Entre ellos figuran dos categorías que se incorporan como novedad en esta edición: Mejor Elenco de Danza y Mejor Elenco de Teatro, dos reconocimientos que ponen el foco en el trabajo colectivo de las compañías.

La ceremonia tendrá también un marcado homenaje a la mujer y a algunos de los grandes símbolos vinculados a la historia del teatro y de la cultura. El recorrido comenzará con la diosa Ceres, que preside el Teatro Romano de Mérida, y continuará con referencias a "Medea", de Margarita Xirgu, una obra ligada al nacimiento del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en 1933.

No faltará tampoco un homenaje a las madres, representado a través de "Hécuba", ni una mirada a la poetisa extremeña Catalina Clara Ramírez de Guzmán. La propuesta, según ha señalado Oliveira, planteará un viaje desde "el origen más ancestral del teatro" hasta los lenguajes escénicos más contemporáneos, pasando por la antigüedad grecolatina, el clasicismo y el barroco.

Una oportunidad para proyectar la ciudad

Tanto el consejero extremeño de Cultura como el alcalde de Mérida han resaltado la importancia de una gala que situará a la capital extremeña como "capital de la escena" y que supone una oportunidad extraordinaria para reforzar su presencia en el panorama cultural nacional.

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La elección del Teatro Romano añade además una carga simbólica especial. Mérida no será solo la sede de una entrega de premios, sino el escenario desde el que las artes escénicas españolas celebrarán su gran noche. Una cita en la que Sara Baras "volará" sobre la ciudad y en la que la capital extremeña volverá a reivindicar que su pasado teatral sigue siendo una de sus mejores cartas de futuro.